Quilpué celebrará el Día del Patrimonio con recorridos, música en vivo y actividades culturales para la comunidad

Con una variada cartelera de actividades gratuitas, la Municipalidad de Quilpué invita a vecinos a ser parte de una nueva conmemoración del Día del Patrimonio, instancia que busca relevar las tradiciones locales a través de experiencias culturales y recreativas abiertas para todo público.

Desde las 11:00 horas comenzarán la celebración en plaza Irarrázabal con la Feria Patrimonial, espacio donde los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de antigüedades, libros, emprendimientos locales y música en vivo. Paralelamente, se desarrollará una visita guiada al Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, actividad que requiere inscripción previa a través del sitio actividades.quilpue.cl.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, invitó a "todas las familias de nuestra comuna a disfrutar de este Día del Patrimonio, una fecha que nos permite reencontrarnos con nuestra historia, valorar nuestros espacios culturales y fortalecer el sentido de identidad local. Hemos preparado actividades pensadas para vecinos de todas las edades, con acceso gratuito y abiertas a toda la comunidad”.

Durante la tarde del sábado se realizarán algunas de las principales actividades de la jornada, entre ellas el concierto “Patrimonio Sonoro”, que contará con la presentación de la Orquesta Municipal de Quilpué junto a artistas invitados. Además, se llevará a cabo una visita guiada a la Cueva del Brujo, experiencia orientada a relevar el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra comuna.

Por su parte, Mariela Rengifo, directora de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Quilpué, destacó que "este año quisimos desarrollar una programación diversa, cercana y participativa, la cual permitirá a los vecinos vivir experiencias culturales significativas y redescubrir espacios emblemáticos de Quilpué desde distintas expresiones artísticas y patrimoniales”.

La Municipalidad de Quilpué reiteró el llamado a la comunidad a participar de esta celebración patrimonial y revisar el detalle de horarios, ubicaciones e inscripciones en el sitio web municipal.

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