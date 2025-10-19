Vergonzoso actuar de hinchas de Everton en Sausalito: Agredieron a jugadores y golperon a mujer

Al margen de la victoria por 3-0 de Universidad Católica sobre Evereton en el estadio Sausalito, el partido se vio manchado por una invasión de fanáticos ruleteros a la cancha para encarar a los futbolistas oro y cielo.

No conforme con esto, los sujetos agredieron al defensa Diego Oyarzún y al portero Ignacio González, quien estaba en el piso tras un choque con Fernando Zampedri. Además, se enfrentaron a personal de seguridad hasta ser dispersados por Carabineros.



En zona mixta, el delantero auriazul Rodrigo Piñeiro aseguró que lo ocurrido fue "lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso".

El uruguayo también se refirió al alto precio de las entradas para el encuentro ante la UC. "Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público", remarcó.



Con respecto al desarrollo de las acciones, el atacante admitió que "tenemos que corregir muchos errores, hacerlo con uno menos es muy difícil. En el primer tiempo atacamos, nos sentimos bien, pero vamos a hablar y ver lo que nos espera".

Con la derrota de este domingo, Everton se mantuvo en el 12° lugar con 22 puntos, solo dos más que Unión Española, último equipo que estaría perdiendo la categoría. Además podría tener sansiones por el actuar de sus hinchas.

