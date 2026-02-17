Ventas del comercio minorista crecieron 5,2% en la región de Valparaíso durante el 2025

En diciembre, las ventas presenciales del comercio minorista de la región de Valparaíso registraron un crecimiento real anual de 4,2%, en línea con el mes anterior.

Con ello, el 2025 cerró con un incremento acumulado de 5,2%, consolidando una expansión moderada y manteniendo un desempeño positivo dentro del contexto nacional y posicionando a la región de Valparaíso entre las zonas con mejor desempeño del comercio minorista a nivel país.

“Este resultado se da en un escenario marcado por una alta base de comparación, considerando el dinamismo que evidenció el comercio regional durante 2024, especialmente en categorías vinculadas al turismo de compras proveniente de Argentina”, señaló Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).

A ello se sumó un factor puntual de calendario, como fue el cierre del comercio el domingo previo a Navidad con motivo de la elección presidencial, lo que incidió en uno de los fines de semana de mayor actividad del año, explicó.

A nivel regional, el balance anual refleja señales de consolidación del crecimiento del comercio presencial, impulsado por un mejor desempeño en rubros como Vestuario y Línea Hogar, aunque con una evolución más acotada en categorías de bienes durables y consumo habitual. Esto da cuenta de una demanda que avanza gradualmente, pero que continúa mostrando cautela en decisiones de mayor desembolso.

Hacia adelante, el presidente de la CRCP agregó que “el desempeño del comercio estará condicionado por la evolución del empleo, los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares. Si bien se observan condiciones financieras algo más favorables y una leve mejora en las expectativas, el principal desafío será sostener una recuperación basada en fundamentos más estructurales que estacionales, en un contexto económico que aún exige prudencia”.

