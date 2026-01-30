Venezolano con situación migratoria irregular fue detenido en Valparaíso por conducir automóvil con sus placas patentes falsas

El conductor de un vehículo fiscalizado en Valparaíso fue detenido por los delitos de falsificación de instrumento público y placas patentes falsas.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en la intersección de calles Ecuador con Cumming,

Al revisar la documentación del vehículo, se detectaron irregularidades en las placas, por lo que se procedió a la detención del sujeto, correspondiente a un hombre de nacionalidad venezolana, que registra situación migratoria irregular en nuestro país.

Posteriormente, personal especializado de Carabineros verificó que tanto el motor como el número de chasis se encontraba adulterados.

De esta manera, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Valparaíso realizó las diligencias respectivas para identificar el automóvil.

El imputado, por instrucción de la fiscal, pasará a control de detención.

PURANOTICIA