Vehículo vuelca y derriba un poste en la Av. Borgoño en el acceso a Jardín del Mar en Viña

Bomberos despachó dos unidades unidades de rescate vehicular mientras que equipos de emergencia trabajan para retirar los escombros.
Un accidente vehicular se registró la noche de este lunes en la comuna de Viña del Mar.
Un vehículo menor volcó en la Avenida Borgoño, pasado el enlace a Jardín del Mar, en dirección a Reñaca.
Producto del siniestro vial, un poste fue derribado junto a sus cables que terminaron en plena calle.
Bomberos despachó dos unidades unidades de rescate vehicular mientras que equipos de emergencia trabajan para retirar los escombros.
PURANOTICIA