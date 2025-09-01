Click acá para ir directamente al contenido
Vehículo vuelca y derriba un poste en la Av. Borgoño en el acceso a Jardín del Mar en Viña

Lunes 1 de septiembre de 2025 20:38
Un accidente vehicular se registró la noche de este lunes en la comuna de Viña del Mar.

Un vehículo menor volcó en la Avenida Borgoño, pasado el enlace a Jardín del Mar, en dirección a Reñaca.

Producto del siniestro vial, un poste fue derribado junto a sus cables que terminaron en plena calle.

Bomberos despachó dos unidades unidades de rescate vehicular mientras que equipos de emergencia trabajan para retirar los escombros.

