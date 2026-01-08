Vehículo termina volcado tras protagonizar violenta colisión en ruta Las Palmas de Viña

En medio de una jornada marcada por los chubascos en Viña del Mar, un nuevo accidente de tránsito se produjo en la peligrosa ruta Las Palmas.

Se trató de una colisión que involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado entre el túnel del Jardín Botánico y el enlace El Trébol.

Cabe hacer presente que éste es uno de los puntos donde más accidentes de tránsito se registran, principalmente en dirección a la parte baja de la comuna.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para rescatar a las personas, mientras que personal del SAMU brindó primera asistencia a las víctimas.

Como suele ocurrir con estos siniestros viales, se originó una importante congestión vehicular en la autopista debido a los trabajos de los equipos.

PURANOTICIA