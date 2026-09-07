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Vehículo se incendió en el Camino Internacional a la altura de Glorias Navales en Viña del Mar

Vehículo se incendió en el Camino Internacional a la altura de Glorias Navales en Viña del Mar

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La emergencia se registró la tarde de este lunes a la altura del servicentro Shell, en dirección a la comuna de Concón.

Vehículo se incendió en el Camino Internacional a la altura de Glorias Navales en Viña del Mar
Lunes 7 de septiembre de 2026 19:13
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Un vehículo se incendió en el Camino Internacional, a la altura del sector Glorias Navales, en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se registró la tarde de este lunes a la altura del servicentro Shell, en dirección a la comuna de Concón.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó las máquinas 52 y 102 para extinguir las llamas que consumen al automóvil.

(Imagen: @CEValparaiso)

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