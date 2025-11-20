Vehículo que bloqueó salida de estacionamiento en Valparaíso pertenece a la diputada Gazmuri: "Estoy furiosa"

Una verdadera funa recibió la diputada Ana María Gazmuri luego que su automóvil fuera captado mal estacionado en el centro de la comuna de Valparaíso.

En específico, el vehículo de la parlamentaria oficialista obstaculizaba la salida del estacionamiento de una tienda comercial ubicada en la avenida Argentina.

Un usuario de TikTok señaló a través de un video publicado en dicha plataforma virtual que hay "una fila enorme, todos queriendo salir y un hue… se colocó afuera del portón. Y lo más chistoso es que es de la Cámara de Diputados".

Así es como se logró dilucidar que el vehículo pertenecía a la diputada Gazmuri, quien se refirió a la funa que recibió en redes sociales, confesando estar "furiosa".

En declaraciones a The Clinic, la parlamentaria sostuvo que "la verdad es que estoy furiosa con lo ocurrido. Yo estaba en mi hostal, durmiendo, donde alojo todos los días que me quedo en Valparaíso, y cuando me despierto a las siete de la mañana para ir a tomar desayuno, las personas que atienden el hostal me muestran este TikTok. Así yo me entero de lo que ha ocurrido".

"Fue mi conductor que, usando mi auto con su identificación, se estaciona en un lugar totalmente inaceptable, equivocado, o sea, todo mal. Yo no estaba en el auto, ni siquiera estaba en mi sector, porque mi conductor me deja en mi alojamiento y se va a su alojamiento, ahí cerca de donde ocurrieron los incidentes", complementó.

Junto a reconocer que aún no ha conversado con el trabajador, dijo que de todas maneras cualquier diálogo resultaría infructuoso, ya que "está bastante explicado en el video. La verdad es que no caben más explicaciones aquí. Me parece que es muy claro lo que pasó, que es totalmente incorrecto, reprochable. Lo reprocho absolutamente, y se van a tomar las drásticas medidas que corresponden".

