Desalojo de la megatoma en San Antonio se realizará por etapas, comenzará el lunes 12 y durará hasta cuatro días su primera fase

El lunes 12 se llevará a cabo la primera etapa del desalojo de la megatoma en la comuna de San Antonio, la que se extendería entre tres a cuatro días y que contempla a las parcelas 11, 13 y 15 del predio.

Serán desplazadas unas 2 mil familias, la mitad de las que habitan los terrenos en el cerro Centinela, esto, debido a que 110 de las 215 hectáreas serán expropiadas por el Estado para un plan habitacional.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, enfatizó que "este es un desalojo muy distinto, mucho más complejo, y la corte así lo ha establecido; por lo tanto, es un desalojo paulatino, parcial, por etapas".

"El despliegue contemplará la presencia de Carabineros, con los distintos servicios públicos, con el municipio por supuesto, el despliegue de albergues y de todo lo que hemos establecido", complementó.

La autoridad explicó que este proceso podría extenderse por tres o cuatro días, "a lo mejor menos porque la cantidad de familias que se van a ir moviendo van a ser menores. Va a depender mucho también de la ocupación de los albergues, como ustedes saben muchas veces los albergues no se utilizan, pero ahí tenemos una limitante, la medida en que la gente vaya ocupando los albergues, vamos a tener que ir evaluando día a día el desalojo".

“Nuestra programación es que vamos a ir avanzando y deteniéndonos dos, tres días para luego volver a avanzar”, agreó el delegado.

Finalmente, Riquelme sostuvo respecto a las medidas para cerrar el terreno post desalojo, que "vamos a ir haciendo un proceso de restitución al dueño y se ha comprometido respecto de poner maquinarias para hacer cercos, para demoler, incluso ellos han propuesto hacer zanjas para que no haya retoma de los lugares que vamos a ir desalojando, ese es un compromiso y es una obligación del dueño".

