Vehículo menor impacta con poste en plena Ruta F-30 camino a Viña del Mar

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo y se genera congestión camino a la ciudad jardín.
Un accidente menor tuvo como protagonista a un vehículo Renault Clio que impactó por razones que desconocen con un poste en plena Ruta F-30 en dirección a Viña del Mar.
La información dada a conocer por Concón al Día muestra como este vehículo menor tras el impacto derriba el poste quedando al menos inutilizada una pista por lo que se generó una congestión en dirección a la ciudad jardín.
Se desconoce si hubo personas heridas tras el accidente.
NOTICIA EN DESARROLLO…
