Vehículo mayor se da a la fuga tras colisión múltiple en la ruta 68 de Casablanca

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la ruta 68, a la altura del Santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, en dirección hacia Santiago.

De acuerdo con información preliminar de equipos de emergencia, el hecho correspondió a una colisión que involucró a dos vehículos menores y un vehículo mayor. Tras el impacto, este último abandonó el lugar y se dio a la fuga.

Personal de emergencia concurrió al sector para atender la situación, informándose inicialmente de tres ocupantes afectados en uno de los vehículos menores.

Producto del procedimiento y las labores de asistencia, se mantuvo restringida la pista izquierda a la altura del kilómetro 75, generándose congestión vehicular a Santiago.

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución y considerar un aumento en los tiempos de desplazamiento mientras continúan las labores.

PURANOTICIA