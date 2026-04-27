Vehículo fue chocado tras irresponsable maniobra de camiones en túnel del camino La Pólvora en Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró al interior del túnel 3 en el camino La Pólvora, en la ciudad de Valparaíso.

Según se aprecia en un registro audiovisual, el siniestro se produjo la tarde de este lunes luego de que dos camiones adelantaran a otro en la pista derecha.

Tras esta maniobra, un vehículo menor que transitaba por la otra pista, fue colisionado por detrás por otra máquina de alta tonelaje.

El impacto hizo que el auto se estrellara contra el muro y quedara detenido en el lugar, generando alta congestión.

Debido al accidente, la Central de Gestión de Incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 101, 143, 51 y 71.

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