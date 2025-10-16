Click acá para ir directamente al contenido
El accidente se produjo en la avenida Diego Portales con Setimio, en la parte baja del cerro Barón.

Vehículo derriba postes del tendido eléctrico tras colisión en el cerro Barón en Valparaíso
Jueves 16 de octubre de 2025 15:47
Un vehículo derribó varios postes del tendido eléctrico tras una colisión en la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este jueves.

El accidente se produjo en la avenida Diego Portales con Setimio, en la parte baja del cerro Barón.

TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que debido a la emergencia, "se mantiene el tránsito vehicular interrumpido en ambos sentidos".

Debido a esto, la plataforma de información llamó a preferir la avenida España.

(Imagen: @sitiodelsuceso)

PURANOTICIA

