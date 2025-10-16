Vehículo derriba postes del tendido eléctrico tras colisión en el cerro Barón en Valparaíso

Un vehículo derribó varios postes del tendido eléctrico tras una colisión en la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este jueves.

El accidente se produjo en la avenida Diego Portales con Setimio, en la parte baja del cerro Barón.

TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que debido a la emergencia, "se mantiene el tránsito vehicular interrumpido en ambos sentidos".

Debido a esto, la plataforma de información llamó a preferir la avenida España.

(Imagen: @sitiodelsuceso)

