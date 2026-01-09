Capturan a extranjero dedicado al cobro de préstamos informales en Viña del Mar

Por el delito de usura, carabineros de la Subcomisaría Forestal, en Viña del Mar, detuvieron a un individuo apuntado como cobrador de préstamos informales.

Durante patrullajes preventivos, los uniformados recibieron una denuncia de vecinos sobre la presencia en el sector de un hombre en motocicleta, quien se dedicaría a realizar cobros diarios de préstamos informales.

Tras efectuar recorridos por el lugar, fue posible ubicarlo y, a pesar de que intentó evadir el control policial, fue fiscalizado, tratándose de un ciudadano extranjero, el cual entre sus pertenencias mantenía la suma de $381.000 en dinero en efectivo, correspondiente –según lo indicado por el sujeto– a pagos de préstamos.

Por lo anterior, el fiscal de turno instruyó la incautación del dinero y del teléfono celular del sujeto, junto con la verificación de su identidad y situación migratoria con la Policía de Investigaciones (PDI). Se estableció que pase a control de detención.

