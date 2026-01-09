364 personas evitaron la cárcel cumpliendo trabajos comunitarios durante el 2025 en la región de Valparaíso

En total, fueron 364 las personas que durante el año 2025 cumplieron satisfactoriamente la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), que está a cargo de los Centros de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería y a la que sólo pueden acceder quienes sean condenados a penas de hasta 300 días.

Actualmente Gendarmería cuenta con cinco CRS en la región de Valparaíso, donde funcionarios de dichas unidades se encargan de acompañar en el cumplimiento de la pena, gestionando su ingreso a alguna de las entidades con las que se han firmado convenios de colaboración, realizando un seguimiento constante del cumplimiento de la pena y, en caso de que no se cumpla con lo previsto, informar al tribunal respectivo.

El 2025, en el CRS de Valparaíso, 168 penados terminaron satisfactoriamente la pena, mientras que en el de Quilpué lo hicieron 80, en el de Los Andes 43, en el de Quillota 40 y en el de San Antonio otros 33.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que "constantemente estamos recibiendo a condenados a la pena de prestación de servicios, lo que implica que el trabajo de los encargados no se detiene. Vaya para ellos mi reconocimiento por la labor que realizan a diario y que permite el buen funcionamiento de esta pena, la que busca evitar el desarraigo familiar y el contagio criminógeno que se puede dar en el subsistema cerrado, además de promover la reinserción social”.

En la actualidad, Gendarmería cuenta con 131 convenios vigentes, lo que se traduce en 1.080 plazas mensuales, es decir, que los condenados puedan realizar los trabajos no remunerados en las comunas donde residen, facilitando así el cumplimiento de la pena.

Constantemente se están firmando y renovando nuevos convenios con diversas instituciones. La última de ellas fue con la Municipalidad de Quintero, cuyo alcalde, Rolando Silva resaltó que "están cumpliendo una condena, pero hay que darles las herramientas para que se inserten en la comunidad y tengamos gente de bien. Es lo que queremos nosotros. Esto es el comienzo de los convenios con Gendarmería, vamos a tener la oficina de reinserción laboral”.

Según se estipula en el documento firmado por el alcalde Silva y el coronel Torres, los usuarios podrán realizar labores de aseo y ornato de espacios comunitarios, mantención de áreas verdes, desmalezado, limpieza de playas, pintura y reparación de inmuebles, entre otras acciones.

PURANOTICIA