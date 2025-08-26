Vehículo de la Armada se vio involucrado en violenta colisión en sector Limonares de Viña

Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes en la intersección de Camino Troncal con Limonares, en Viña del Mar, dejó a varios vehículos involucrados y mantuvo una fuerte congestión en dirección al centro de la ciudad.

En la colisión participó un camión de la Dirección General de los Servicios de la Armada, además de otros automóviles particulares.

El impacto generó gran preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, dado que se trata de una de las vías más utilizadas para conectar la comuna con Quilpué y otras localidades de la provincia de Marga Marga.

Hasta el lugar llegaron rápidamente equipos de emergencia y personal policial, quienes trabajaron en el control de la situación, la asistencia a los ocupantes de los vehículos y el despeje de la ruta.

Por el momento no se han reportado cifras oficiales sobre personas lesionadas.

La congestión se extendió varios kilómetros en dirección a la costa, especialmente en horario punta, lo que ha complicado el desplazamiento de cientos de automovilistas.

PURANOTICIA