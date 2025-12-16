Sorprenden a sujeto con 550 cajetillas de cigarros de contrabando en feria de La Calera

Un hombre fue detenido por carabineros de la 7ª Comisaría de La Calera luego de ser sorprendido con 550 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas en un furgón.

De esta manera, el sujeto fue apresado por el delito de contrabando de cigarros, en el marco de un operativo policial llevado a cabo en la feria minorista de la comuna.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros explicó que el procedimiento tuvo su origen en diligencias investigativas.

De igual forma, la institución policial dio a conocer que las especies incautadas por la policía uniformada totalizan un avalúo aproximado de 1.100.000 pesos.

Cabe hacer presente que el operativo busca frenar la circulación de productos ilegales que abastecen a locatarios y clientes de la feria minorista de La Calera.

