"Parece colegio privado": Destacan avance de los trabajos de mejoramiento en el Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso

Una visita inspectiva al Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso llevaron a cabo autoridades del Ministerio de Educación, con el objetivo de ver los avances de las obras de mejoramiento en el establecimiento ubicado en el sector de Bellavista.

La iniciativa, cuya inversión supera los $1.100 millones, busca dar respuesta a los graves problemas de infraestructura que afectaban al recinto educacional, lo que generó una serie de movilizaciones de su comunidad durante los últimos años.

Entre los inconvenientes denunciados en su momento destacaban el desalojo del cuarto piso por razones de seguridad y la caída de una docente en mayo de 2024.

Por ello, las principales intervenciones del proyecto incluyen conservación integral de las fachadas del edificio con la reposición de revestimientos interiores y exteriores de muros y cielos de aulas, biblioteca y recintos administrativos, entre otros; restructuración de antepechos, reposición de ventanas por tipo termopanel, mejorando con ello la condición térmica y acústica de los recintos.

Con todas estas intervenciones, se cumple el objetivo de recuperar espacios del establecimiento que por años estuvieron inutilizados por los daños ocasionados por filtraciones de aguas lluvia. Otra área importante intervenida por el proyecto es el área de patio, específicamente la reposición de la cubierta de la multicancha, la iluminación y la demarcación de las disciplinas deportivas. Por último, el proyecto contempla la conservación integral del sistema eléctrico de todo el edificio.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que "estuvimos recorriendo las salas, que son de un nivel extraordinario. Como comentaban algunos de los estudiantes, parece colegio privado. Y yo lo que espero es que ese sea justamente el estándar de la educación pública, pero lamentablemente los rezagos que tenemos de arrastre son de la época de las municipalidades y esperamos que los Servicios Locales superen estas dificultades que han tenido".

Asimismo, el secretario de Estado subrayó que "Valparaíso no ha estado exento de ello, pero esperamos que justamente con gestiones más enfocadas en lo importante, donde se usen bien los recursos destinados para los procesos educativos, podamos cambiarle la cara a los establecimientos educacionales de nuestra zona".

En tanto, la directora del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, Carolina Concha, señaló que "claramente un cambio en la infraestructura del liceo nos beneficia a todos como estudiantes y funcionarios. Hay una mayor seguridad del espacio, hay un mayor silencio en las salas. El solo ver que las salas están pintadas, que las ventanas son nuevas, que el ruido es menor, que los espacios están limpios y seguros, eso beneficia profundamente el aprendizaje profundo de los estudiantes".

"Ese es el foco principal que tiene la educación pública, que son los aprendizajes, pero también lo que es la salud mental de nuestros estudiantes. Y cuando el espacio brinda esto, claramente podemos trabajar en conjunto, en comunidad, para que los niños tengan lo que merecen, que es una educación digna, pública y de calidad", agregó.

Quien también se refirió a la visita fue Pablo Mecklenburg, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, quien comentó que "hay una comunidad muy entusiasmada y motivada por la nueva infraestructura que se le ha dotado. Este fue un trabajo bien difícil, un año de trabajo con el colegio funcionando, conviviendo con la obra, el polvo, con todo lo que genera una obra de estas características. Pero llegamos a puerto y llegamos a puerto todos contentos".

Finalmente el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "ustedes han visto todas las bondades, todo el beneficio, el crecimiento, el avance que significa una inversión de más de $1.000 millones en este liceo, que además se une a todo el fortalecimiento de la educación pública que se ha ido desarrollando durante este Gobierno. Ya está funcionando el SLEP de Valparaíso, el Costa Central y el 1 de enero viene el SLEP Marga Marga, Petorca y varios otros, de tal forma de que se va fortaleciendo en un camino sin cesar en la educación pública".

PURANOTICIA