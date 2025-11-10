Vehículo de Carabineros protagoniza violento choque con un automóvil particular en la plaza Sotomayor de Valparaíso

Un vehículo de Carabineros protagonizó una vez más un accidente de tránsito con un vehículo particular, esta vez en la comuna de Valparaíso.

Cabe recordar que ya la semana pasada había ocurrido una situación similar en Gómez Carreño, parte alta de Viña del Mar, donde una camioneta terminó volcada luego de ser impactada violentamente por un vehículo de la policía uniformada.

Esta vez la situación se registró en la plaza Sotomayor, en pleno centro de Valparaíso, lo que llamó la atención de trabajadores, transeúntes y turistas.

El accidente de tránsito tuvo lugar específicamente en la intersección de calles Cochrane con Sotomayor, en una esquina de la tradicional plaza porteña.

A través de las redes sociales, cibernautas destacaron la rápida llegada de alrededor de unas 30 motocicletas de Carabineros para socorrer a los suyos.

Por el momento no se informa de personas lesionadas por este hecho.

PURANOTICIA