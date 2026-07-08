Vehículo choca contra pandereta y provoca congestión vehicular en la parte alta de Viña

Un accidente de tránsito se registró en la parte alta de Viña del Mar, movilizando a equipos de emergencia de la ciudad para atender el hecho.

Se trató del choque de un automóvil particular contra un cierre perimetral en el sector de Santa Inés, a la altura de Nueva Granadilla.

El siniestro vial ha originado una importante congestión vehicular en el lugar de los hechos, en dirección al sector de Gómez Carreño.

Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito, así como tampoco se ha reportado la cifra de posibles lesionados.

(Imagen: Sitio del Suceso)

PURANOTICIA