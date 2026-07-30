Carabineros detiene a sujeto por receptación y recupera automóvil robado durante operativo en la ruta 68 de Valparaíso

El automóvil mantenía encargo vigente por robo desde febrero de este año en la comuna de Estación Central. El imputado pasará a audiencia de control de detención.
Un hombre de 24 años fue detenido por el delito de receptación durante un operativo realizado por Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Valparaíso, procedimiento que además permitió recuperar un automóvil que mantenía encargo vigente por robo.
El operativo se desarrolló en la ruta 68, en la comuna de Valparaíso, en el marco de diligencias investigativas efectuadas por personal especializado de la institución.
Según informó Carabineros, el detenido corresponde a un ciudadano chileno con antecedentes penales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por instrucción del fiscal de turno, el imputado pasará a control de detención durante la jornada de este viernes.
En tanto, el vehículo recuperado registraba un encargo vigente por robo desde febrero de este año, delito que había sido denunciado en Estación Central.
Carabineros continuará con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que el automóvil llegó a poder del detenido.
PURANOTICIA