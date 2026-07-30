EFE reforzará el Bus+Tren en Quillota con nuevo servicio Calera Express y plan piloto desde la localidad de San Pedro

Este lunes 3 de agosto se pondrán en marcha dos medidas que reforzarán el servicio Bus+Tren en la provincia de Quillota. El objetivo es otorgar mayor capacidad de transporte y facilitar el acceso a este modo integrado de transporte público a los usuarios. Por una parte, se sumará una nueva salida al servicio Calera Express y, por otra, se iniciará un plan piloto desde San Pedro.

Así lo informó la gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, María Alicia Sánchez, quien señaló que "primero, se incorpora una nueva salida del servicio Calera Express, a las 6:00 horas, ampliando así las alternativas de viaje durante la mañana. Además, iniciaremos un piloto de servicio desde San Pedro con salida a las 6.30 horas, buscándose ofrecer una nueva opción para quienes se trasladan desde ese sector. Invitamos a todas las personas a informarse sobre estos servicios en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web”.

Con la incorporación de un nuevo bus, el servicio Calera Express tendrá tres salidas regulares: a las 5:45, a las 6:00 y a las 6:15.

La implementación de esta medida se adoptó luego de evaluar el buen resultado de este servicio directo, por autopista, que permite a los pasajeros de La Calera realizar el trayecto hasta la Estación Limache en menos tiempo. Además, permite ofrecer mayor capacidad disponible a los pasajeros de la ruta habitual, ya que se mantienen todos los buses operando con la frecuencia de siempre.

El servicio Calera Express inicia su recorrido en el paradero Caupolicán N° 732 (al costado de Copec). Al descender en la Estación Limache, los pasajeros deben utilizar el torniquete especialmente dedicado a este servicio.

PILOTO BUS SAN PEDRO

Otra de las novedades anunciadas por EFE Valparaíso para el mismo lunes 3, es la puesta en marcha de un plan piloto en San Pedro, de la comuna de Quillota, que considera la salida de un bus a las 6:30 horas, con destino Estación Limache.

El recorrido será pasaje Las Viñas, gimnasio San Pedro, pasaje La Escuela, María Teresa, Plaza de San Pedro, Portal San Pedro y Rotonda, para tomar la ruta F-62 hasta Limache donde conectará con la estación intermodal.

El plan piloto tendrá un periodo de funcionamiento de 15 días hábiles, tras lo cual se evaluará su continuidad, así como la posibilidad de agregar nuevos servicios dependiendo la cantidad de pasajeros que lo utilicen.

“Invitamos a los vecinos y vecinas de San Pedro a informarse sobre este servicio y, sobre todo, a usarlo, porque de eso dependerá que pueda mantenerse en el tiempo, en beneficio de la comunidad, explicó la ejecutiva”. En este sentido, explicó que se ha hecho una amplia campaña de difusión de este piloto, en coordinación con la Municipalidad de Quillota.

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