¿Vecinos privilegiados en Concón? Matrimonio en la vía pública con autorización municipal desató caos y furia en el sector Los Romeros

Lo que para una pareja fue una celebración inolvidable, para decenas de vecinos del barrio Los Romeros, en la comuna de Concón, terminó siendo un fin de semana de ruidos, caos vial y basura acumulada, todo bajo el amparo de un permiso municipal que –según los residentes– se convirtió en letra muerta apenas comenzó la música.

Y es que una boda realizada en plena vía pública del pasaje Los Abedules, con más de un centenar de invitados a dicho lugar, no sólo alteró la tranquilidad de este tranquilo sector conconino, sino que dejó al descubierto una cadena de omisiones, promesas incumplidas y una fiscalización municipal que, simplemente, nunca apareció.

El evento contaba con autorización de la Municipalidad de Concón, otorgada con el compromiso explícito de que los solicitantes se harían cargo del control de ruidos y de la limpieza del lugar, entre las 8:00 horas del sábado 20 y las 12:00 horas del domingo 21 de diciembre. Sin embargo, según relataron vecinos de Los Romeros afectados a Puranoticia.cl, aquello no ocurrió en absoluto. La música, los gritos y otras externalidades negativas se extendieron hasta el amanecer, mientras que la suciedad permaneció por más de un día completo después de terminado el festejo.

PERMISO MUNICIPAL

Todo se originó a través de una solicitud de permiso que fue ingresada en septiembre de este año a la Oficina de Partes y aprobada en noviembre, de acuerdo con los documentos a los que accedió este medio de comunicación.

En ellos consta que el director (s) de Tránsito de Concón, Francisco Segura, visó la autorización señalando que “ante la solicitud de cierre para el pasaje Los Abedules del barrio Los Romeros, con motivo de la celebración de un matrimonio, realizada una visita a terreno se puede constatar que dicho pasaje es de un tramo muy reducido y sólo existen cuatro viviendas, cuyos residentes están al tanto del evento”.

Bajo ese argumento, la Dirección de Tránsito de la casa edilicia indicó que “no ve inconveniente en autorizar el cierre del pasaje Los Abedules, del sector Los Romeros, para el dia 20 de diciembre 2025, en horario de las 8:00 horas hasta las 12 horas del día siguiente (considerando que se deben realizar labores de montaje, de desmontaje y limpieza del lugar), todo motivo de realizar un evento matrimonio”.

En el mismo documento que fue firmado por el alcalde Freddy Ramírez, también se dejó constancia de que “todas las medidas de seguridad y el control excesivo de ruidos molestos será de exclusiva responsabilidad del solicitante”.

Y es precisamente ahí donde, según los vecinos, se concentra el problema. Porque la responsabilidad quedó escrita, pero nunca se cumplió. Residentes de Los Romeros aseguran que la música estuvo a alto volumen hasta cerca de las 6:00 de la mañana del domingo 21, convirtiendo la celebración privada en una fiesta para todo el barrio.

DURO FIN DE SEMANA

Uno de los vecinos que conversó con Puranoticia.cl, y que solicitó reserva de identidad por temor a alguna represelia, relató que los novios llegaron al barrio hace apenas 3 meses, lo que genera suspicacias, ya que fue justamente en ese período cuando solicitaron el permiso municipal para realizar la boda en la calle. A ello se suma que el evento tomó completamente por sorpresa a gran parte de la comunidad.

Aunque la Dirección de Tránsito afirmó que los vecinos del pasaje Los Abedules fueron informados una vez autorizada la actividad, lo cierto –según los residentes– es que el resto del barrio jamás fue notificado. El ruido, los cánticos, las risas, el tránsito y hasta el sonido de platos y cristales se extendieron durante toda la madrugada del domingo.

“Lo que más molesta en este sentido es que, ya, ok... querían hacer este evento, pero esto se ingresó en septiembre, aunque estos vecinos llegaron hace 3 meses, entonces ya venían con la intención de hacerlo ahí. Pero lo que no me parece es que no hayan avisado. Según ellos, avisaron a los vecinos del pasaje Los Abedules, pero no al resto de los vecinos del barrio que nos vemos impactados por el tránsito y por el ruido porque habían 100 personas o más. Nadie nos avisó, nadie nos dijo nada y yo sólo me enteré por un chat de vecinos”, relató el vecino de Los Romeros a Puranoticia.cl.

El mismo residente añadió que "yo digo que si esto lo hubieran avisado, mandaba a mi señora y a mis niños, porque además tengo una guagua de cuatro meses, y los mando donde mis suegros y hasta mi estacionamiento lo hubiera pasado. Si con educación y respeto todo se puede lograr. Pero aquí nadie avisó nada".

Pero las molestias no se limitaron al ruido. El vecino también denunció situaciones de conflicto vial y actitudes prepotentes por parte de algunos invitados. "Un tipo me bloqueó el estacionamiento y fue súper maleducado porque me tuve que estacionar afuera y él quedó medio apretado, entonces justo salió y me dice que no me estaba bloqueando el portón, pero no me daba el ángulo para ingresar mi camioneta. Más encima fue súper choro, me agarró a garabatos y se fue de vuelta al matrimonio".

Respecto a la música, el relato es categórico: "Eran las 12 y media de la noche y la música estaba todavía fuerte. 1 y media de la mañana, más fuerte aún. Yo pensé que a las 2 de la mañana iban a parar. Pero no. Dieron las 6 de la mañana y era como si hubiera tenido la fiesta en el patio de mi casa. Llamé a Carabineros un montón de veces, pero nadie me contestó y por ende nunca fueron”.

Con la salida del sol, el problema continuó, ahora en forma de suciedad y abandono del espacio público. “Al otro día salgo a las 9 y media y veo las mesas todavía puestas, guirnalda, basura. Recogieron las mesas, pero seguía todo carpeteado, estaba todo sucio de lado a lado. El domingo a las 3 de la tarde todo estaba igual. Día lunes, a las 9:15 de la mañana seguía todo exactamente igual. Según el permiso municipal, a las 12:00 del día (domingo 21 de diciembre) debía estar todo normal, cosa que no fue”.

Otro residente del barrio Los Romeros, específicamente del pasaje Los Abedules, confirmó que también se vio gravemente afectado por esta boda en la vía pública. Explicó que le informaron que el matrimonio terminaría temprano y que todo sería retirado al día siguiente, compromiso que no se cumplió. Agregó que necesitaba salir en la mañana, pero no pudo hacerlo porque había elementos bloqueando la salida de su estacionamiento, viéndose obligado a arrollarlos para cumplir con un compromiso.

Asimismo, relató que se arrendó una vivienda exclusivamente para el matrimonio, utilizada por la banquetera para preparar los alimentos. El problema fue que la cocina se instaló en el estacionamiento colindante a su habitación, por lo que el ruido de cristales y loza se extendió durante toda la noche, sumándose al volumen de la música, los cánticos y los gritos que se podrían esperar en un evento de este tipo.

Frente a este escenario, la comunidad del sector Los Romeros analiza seriamente la presentación de acciones formales por lo ocurrido el fin de semana pasado. Aún evalúan si el reclamo se canalizará ante la Municipalidad de Concón o directamente ante la Contraloría Regional de Valparaíso, en un caso que deja una gran pregunta abierta: ¿De qué sirve un permiso con condiciones si nadie fiscaliza que se cumplan?

NO HAY DENUNCIAS

Buscando respuestas a esta gran interrogante abierta, Puranoticia.cl se contacto con la casa edilicia, la cual respondió a nuestras consultas señalando que "durante el desarrollo de la actividad consultada no recibimos ningún llamado a nuestro Número Único de Emergencias o el Sistema de Alarma Comunitario, referido a problemas de ruidos molestos o incivilidades propias de intervención".

Asimismo, plantearon que "tal como lo señala la Autorización N°167/2025, y existiendo sólo 4 viviendas colindantes, cuyos residentes estaban al tanto de la actividad, se hizo la observación de que todas las medidas de seguridad y control excesivo de ruidos molestos eran de exclusiva responsabilidad de los solicitantes. De lo anterior en nuestros registros no existe denuncia relacionada a la infracción de esta autorización.

Finalmente, acerca de la limpieza del barrio Los Romeros –y tal como dice el documento– la calle debía quedar despejada y limpia, "siendo responsabilidad de los solicitantes, en primera instancia, esta labor. No obstante, nuestros equipos recorrieron el lugar como parte de sus labores habituales de mantención de barrios”.

De esta manera, mientras el Municipio de Concón asegura que no recibió denuncias formales y que el control del evento recaía exclusivamente en los organizadores, los vecinos de Los Romeros siguen molestos por la cadena de errores tras esta boda, y más que seguro que con el sonido de la fuerte música resonando aún en sus oídos.

