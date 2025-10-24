Vecinos denuncian filtración interminable de agua en Viña: Esval dice que reparación "es responsabilidad de propietarios"

La vida de la viñamarina Ana Frebes Méndez tuvo un vuelco radical el año 2022, cuando un accidente cardiovascular la dejó con secuelas motrices, por lo que le fue imposible continuar con su trabajo de orfebrería. Hoy depende de su pensión de invalidez, que bordea la mitad de un ingreso mínimo. Sin embargo, el destino la golpeó nuevamente.

Fue en mayo de este año cuando la tubería de agua potable que lleva el vital elemento desde el medidor principal hacia el block 30 de la población Nuevo Horizonte, en el emblemático sector de Glorias Navales, en Viña del Mar, sufrió una fisura y comenzó una fuga de agua que filtra cientos de litros por hora… día y noche.

La mujer, de 62 años, avanza a paso lento, pisando maderas para evitar que sus pies se hundan en el lodo de la entrada a su casa. En ese contexto, comentó a Puranoticia.cl el drama que vive a diario, indicando que "mi departamento era mi refugio, el lugar donde descansar, pero hoy es una caja húmeda y donde todo lo que escucho es el golpe permanente del agua contra el cemento. El invierno, fue una pesadilla".

Desde el momento de la fuga, los vecinos se organizaron y han presentado solicitudes de ayuda a la sanitaria Esval y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), pero tras no recibir los resultados esperados, siguieron presentando escritos al Sernac.

Carolina Galindo, una de las vecinas de este block emplazado en Glorias Navales, a metros de la casa de Ana Frebes Méndez, explicó que "llevamos más de un año con esta matiz rota. Hemos hecho todas las gestiones con Esval, hemos hecho denuncias, hemos llegado a varios lados para que nos vengan a solucionar el tema porque esto es mucho. Además, nosotros tenemos que estar pagando toda esta agua que está perdida y la verdad es que tampoco nos han solucionado nada".

Asimismo, contó que diariamente escucha cómo escurre el agua, sin dar un segundo de descanso. "El ruido se hace más fuerte por las noches, porque aumenta la presión del agua. Necesitamos que esto termine, afecta nuestra salud mental”, dijo.

"En el sector del otro lado también se rompió y vinieron a arreglar, vino una empresa que supuestamente Esval mandó, que arregló, pero después se rompió la matriz acá, y no habido ninguna solución. Nosotros hemos tenido que hacer trabajos particulares ahí en un tubo de cañería que estaba más rebalsado de agua, habían chorros de agua que han inundado el patio de la vecina que no puede ni salir", complementó.

Por su parte, Solange Pérez, dirigente del conjunto habitacional de la parte alta de Viña del Mar, la fuga de agua es un peligro para la salud de los vecinos del block 30. "Tenemos que caminar entre el agua, los departamentos se están humedeciendo y el agua corriendo constantemente, aumentando la presencia de plagas en el sector. Llevamos meses con esta fuga y necesitamos que las autoridades no nos traten como un condominio, sino por lo que somos: un edificio de viviendas sociales”

En ese sentido, Carolina Galindo subrayó que "Esval dice que esto es parte de un condominio y por eso no quieren hacerse cargo. Pero esto no es un condominio, estos son departamentos sociales que uno pagó con poco dinero para poder obtenerlos, entonces no sabemos por qué no quieren ayudarnos con este problema que está afectándonos. Hace como dos semanas quedó todo el block sin agua porque la matriz estaba más rota que ahora y entonces tuvimos que venir y pagar todo eso para que nos vinieran a arreglar el problema porque si no, no íbamos a tener agua".

Frente a esta denuncia, Puranoticia.cl tomó contacto con la empresa, que a través de una declaración, señaló que "con el objetivo de ayudar a los vecinos, hemos realizado varias visitas para evaluar la situación y orientar en las posibles soluciones".

Además, plantearon que "la filtración se debe a la rotura de una tubería al interior del conjunto habitacional" y que, por estar ubicada después del medidor, "la normativa indica que su reparación es responsabilidad de los propietarios".

Por último, manifestaron que "detectamos una intervención indebida del medidor matriz, roto desde mayo de 2023", y que "hemos intentado cambiar el dispositivo, pero no se ha logrado coordinar la autorización con los propietarios".

Mientras el agua siguen transcurriendo bajo el block 30, los vecinos de Glorias Navales continúan esperando una solución definitiva. Entre la humedad, el ruido constante y la incertidumbre, Ana Frebes Méndez y sus vecinos sienten que su vida se ha vuelto una lucha diaria contra el olvido, en un sector que clama por una solución.

