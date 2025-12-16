Con feria de emprendimiento navideño buscan reimpulsar la economía del Barrio Puerto

La llegada de la Navidad trae consigo la tradicional búsqueda de obsequios para los seres queridos. Para facilitar esta misión y, al mismo tiempo, inyectar dinamismo a la economía de la comuna, el Municipio de Valparaíso organizó un evento navideño de 110 puestos de mujeres y diversidades a un costado de la plaza Echaurren, con concursos en el Mercado Puerto para encontrar el mejor cola de mono, el mejor pan de pascua y la mejor vitrina navideña del comercio establecido del sitio patrimonial.

El evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, se desarrollará este sábado 20 de diciembre entre las 11:00 y las 20:00 horas en la intersección de calle Cochrane con Blanco. La programación incluye presentaciones de DJs y una comparsa que llenará de música y color el sector, desde las 14:00 horas. También habrá talleres comunitarios, espacios de calma y actividades pensadas especialmente para las infancias, convirtiendo la jornada en un verdadero encuentro familiar.

La alcaldesa Camila Nieto subrayó que "esta feria se suma a un circuito de puntos comerciales para dinamizar la economía porteña a fin de año, pero es más que eso: es una invitación a reactivar el Barrio Puerto en una instancia segura y amable, apoyando directamente a mujeres y diversidades que, con su trabajo, potencian la economía local. Recuperar el Barrio Puerto significa habitarlo con alegría, seguridad y comunidad”.

La actividad se realizará en paralelo con la 5ª versión del Encuentro de Artes y Oficios “Plan Feria”, que ocupará el segundo piso del Mercado Puerto. De esta manera, se generará un circuito virtuoso de comercio justo y creativo en la zona fundacional de la ciudad, reforzando el espíritu navideño y la identidad local que caracteriza a Valparaíso.

Margarita Iriarte, de la organización de Plan Feria, adelanta que “podrán encontrar una selección muy cuidada de artes, oficios y trabajos de autor. Dentro de otras cosas, habrá ropa, cerámica, cosmética natural, ilustración y muchísimas cosas más, todas cuidadosamente seleccionadas. Nos preocupamos también de que una parte importante de los expositores sea de la región, esto porque queremos aportar al impulso de las economías creativas de la zona".

