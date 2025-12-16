Diputado Lagomarsino pide medidas adicionales por amenaza del virus H3N2 que ya está en Perú

El diputado Tomás Lagomarsino valoró la presentación de la ministra Ximena Aguilera que expuso ante la Comisión de Salud, en donde dio cuenta de un aumento de casos de del virus influenza H3N2, originado de la gripe aviar, principalmente en el hemisferio norte, y en un adelanto de la temporada en donde se espera habitualmente el incremento de estos casos.

En ese sentido, destacó el decreto de emergencia preventiva y solicitó medidas adicionales para la prevención, especialmente de la población que se traslada con frecuencia y acude a lugares con aglomeración.

Tras la presentación del informe y la estrategia de en materia de influenza, el parlamentario valoró el trabajo realizado y adelantó que con los antecedentes expuestos “lo más probable es que el próximo año sea un proceso de invierno muy duro, por lo que estamos viendo en el hemisferio norte actualmente”.

Dicho informe expone un aumento de casos a nivel global desde octubre del presente año, y en donde varios países reportan inicios de temporada estacional de aproximadamente 4 semanas antes de la mediana histórica, como es en el caso de Europa.

En ese contexto, el parlamentario manifestó que “creo valioso que se realice un decreto de emergencia preventiva antes que inicie el próximo Gobierno el 11 de marzo, producto de que esto es una política de Estado que no tiene que depender de que asuma un Gobierno u otro, sino que debe hacerse en función de las personas y cada uno de los pacientes que en una emergencia sanitaria, por supuesto, tienen que ser puestos en el centro”.

Respecto al virus, detalló que “esta es la variante H3N2, y que ya ha llegado a países como el Perú, donde actualmente hay una vigilancia epidemiológica estricta por parte de los organismos dependientes del Ministerio de Salud”.

Considerando todo lo anterior, es que señaló que “le hemos pedido a la ministra Aguilera que se tomen medidas adicionales, sobre todo para quienes están desplazándose en lo sucesivo y también para lugares donde se puedan realizar aglomeraciones”.

PURANOTICIA