Vecinos del sector norte de Villa Alemana celebran la inauguración de semáforos en cruce de Ignacio Carrera Pinto y Madrid

Con aplausos y hasta bocinazos de los automovilistas que circulaban por el lugar, vecinos del sector norte de Villa Alemana celebraron la puesta en funcionamiento de los nuevos semáforos ubicados en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Madrid.

La intervención, denominada «Mejoramiento y semaforización del cruce de calles Madrid con Ignacio Carrera Pinto», busca ordenar el tránsito y entregar mayores condiciones de seguridad a peatones y conductores en uno de los sectores que ha experimentado un sostenido crecimiento durante los últimos años.

Durante la inauguración, el alcalde Nelson Estay comentó que "este cruce une el lado norte con el lado sur de la comuna. No hay otra calle como Ignacio Carrera Pinto que recorra de punta a punta la comuna. Y esta esquina es un sector de mucha convergencia de peatones y automovilistas porque tenemos una estación de metro muy cerca, hay muchos colegios también. Hoy vemos que los dirigentes están felices y les agradezco porque son quienes nos manifiestan sus necesidades. Lo que hacemos los alcaldes es ser facilitadores y poner voluntad para que este tipo de obras se realicen".

El proyecto fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), mediante el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), en su línea tradicional. La inversión total alcanzó los $144.934.564 y los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Automática y Regulación S.A..

Además de la instalación de los semáforos, las obras contemplaron el reemplazo de señalética y la ejecución de nuevas demarcaciones horizontales de tránsito.

La intervención responde a una solicitud que los propios vecinos venían planteando desde hace varios años, debido al flujo vehicular y peatonal existente en la zona.

Así lo explicó Jorge Doerner, presidente de la Junta de Vecinos Viñas y Canteras, quien expresó que "hace más de cinco años que estábamos esperando este semáforo. Ahora estamos muy felices, muy contentos de que se haya hecho realidad algo que esperamos tanto tiempo. Acá se producían muchos accidentes, así que es una tranquilidad para todos los vecinos que el semáforo ya esté instalado y funcionando".

También desde la comunidad, Pamela Lange, presidenta de la Junta de Vecinos Población de Profesores, señaló que "para nosotros es súper importante este avance que va a beneficiar mucho a nuestra junta de vecinos y a otras aledañas. Vemos cómo avanza nuestro sector y estamos muy agradecidos y felices. Todo ha cambiado, se ha ido poblando, se han pavimentado calles, han mejorado las luminarias, tenemos más negocios, el entorno está más lindo y ahora sumamos el semáforo".

SEMÁFORO EN EL MIRADOR

Durante la actividad, el alcalde Estay adelantó que una nueva obra de similares características podría ser inaugurada próximamente en el sector norte de la comuna.

Se trata del semáforo proyectado para la intersección de El Mirador con Madrid, infraestructura que busca responder al aumento del tránsito asociado al desarrollo inmobiliario experimentado en esa zona.

"Sí, falta poquito y también es un semáforo esperado por mucho tiempo, dado el desarrollo inmobiliario del sector El Mirador. Con ese semáforo vamos a regular el tránsito y dar mayor tranquilidad a las familias, los peatones y los automovilistas", dijo.

De esta manera, la nueva infraestructura vial se suma a las intervenciones que buscan acompañar el crecimiento urbano del sector norte de Villa Alemana y mejorar las condiciones de desplazamiento y seguridad para sus residentes.

PURANOTICIA