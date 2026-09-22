Gobernador Mundaca defiende presupuesto ante el Congreso, anuncia visita a La Moneda y critica rol de los delegados presidenciales

La defensa de los recursos destinados a los Gobiernos Regionales marcó el inicio de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional, instancia en la que el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, insistió en el impacto que tendría una eventual rebaja presupuestaria para las regiones y anunció que este miércoles irá a La Moneda para plantear la necesidad de mantener los montos asignados.

La máxima autoridad de la Quinta Región destacó la convocatoria de la Subcomisión Mixta de Presupuestos, liderada por la senadora Yasna Provoste (DC), que recibió a representantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) para abordar la ejecución del gasto y la discusión presupuestaria.

Al respecto, Mundaca destacó que lo ocurrido en el Congreso es "una cuestión tremendamente importante porque hemos demostrado que la descentralización le cambia la vida a las personas, hemos demostrado que la descentralización toma decisiones de inversión en el territorio, en la comunidad. Es lo que nos permite construir Cesfam, es lo que nos permite construir mejores escuelas, mejorar las escuelas también, es lo que nos permite intervenir en materias de seguridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, en medio ambiente, en agua, en deporte, en cultura y por tanto esta discusión es tremendamente importante y relevante".

En ese contexto, volvió a cuestionar la posibilidad de una disminución de los recursos regionales, escenario que ya había advertido públicamente a propósito de la propuesta comunicada por el Ministerio de Hacienda y que significaría una reducción de más de $15 mil millones para el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

"Lo que no puede ocurrir hoy día es que se nos rebaje el presupuesto, porque rebajar el presupuesto significa atentar directamente contra la vida de las personas, contra la calidad de vida de las personas. Por tanto, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando intensamente como directiva de Agorechi. Y el día de mañana vamos a estar nuevamente en La Moneda hablando sobre la necesidad de mantener nuestros presupuestos", agregó el gobernador Mundaca.

Asimismo, la presidenta de la Subcomisión Mixta de Presupuestos, senadora Yasna Provoste, destacó la participación de los gobernadores regionales y sostuvo que "lo que ocurre en el presupuesto para los Gores es muy importante porque esto impacta directamente en la vida de las comunidades, de los municipios que son la puerta de entrada a resolver los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía".

ROL DE LOS DELEGADOS

El gobernador también abordó las funciones de los delegados presidenciales regionales, en medio de las diferencias que se han manifestado en la región de Valparaíso respecto de la gestión del Gobierno Regional y su ejecución presupuestaria, luego de los cuestionamientos planteados por el delegado Manuel Millones.

Consultado por el papel que cumplen estas autoridades, Mundaca sostuvo que "la verdad es que los delegados regionales presidenciales se inscriben precisamente en la descentralización política, los delegados regionales presidenciales, en algunos casos simple y llanamente confunden a la opinión pública y es importante, a propósito del acuerdo que se tomó acá, que Interior defina con mucha claridad cuáles son las facultades y competencias que tienen los delegados, porque lo que no puede ocurrir es que los delegados entorpezcan el trabajo de la descentralización en Chile".

Finalmente, la senadora Provoste también expuso que la Subcomisión Mixta se hizo "eco de la preocupación del gobernador Rodrigo Mundaca para que el Ministerio del Interior saque un instructivo claro para sus delegados presidenciales respecto de cuáles son sus atribuciones y funciones, de manera de que ya las pocas atribuciones que tienen los gobernadores regionales no se vean confundidas por la falta de conocimiento de parte de algunos delegados presidenciales".

PURANOTICIA