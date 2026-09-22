Core María Elena Rubilar apunta a “malos ejecutores” tras baja ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Valparaíso

La discusión presupuestaria en la región de Valparaíso vuelve a estar sobre la mesa ante la preocupación por la baja ejecución de recursos observada en la mitad del año y las dudas sobre la capacidad de inversión futura del Gobierno Regional (Gore).

Frente a este escenario, la consejera regional (CORE) por la provincia de Marga Marga, María Elena Rubilar, explicó en Puranoticia.cl los factores estructurales y de gestión que inciden en la tramitación de estos fondos.

A pesar de las cifras publicadas a mediados de año, la autoridad descartó que exista un problema endémico en la capacidad de gasto del Gore. "En los últimos cinco años presupuestarios, el Gobierno Regional de Valparaíso ha logrado cien por ciento de la ejecución, ha tenido un comportamiento dentro del top, por decirlo, a nivel nacional, en materia de ejecución presupuestaria", sostuvo la consejera.

No obstante, Rubilar apuntó a la excesiva carga administrativa y al "ping-pong" institucional como uno de los principales obstáculos para agilizar la entrega de recursos. "Efectivamente la cantidad de tramitación que hay que tener para poder efectivamente ejecutar el gasto, es muy excesiva. Yo creo que hay que generar ajustes para poder hacer esto mucho más expedito", señaló.

Junto con la burocracia, la representante de Marga Marga sostuvo que la responsabilidad también recae en las entidades encargadas de llevar a cabo las obras e iniciativas. "Yo coincido que hay burocracia y también hay otro tema, que también a veces hay malos ejecutores también (…) Pueden ser tanto municipios como servicios públicos que muchas veces hay proyectos que se arrastran", afirmó.

Finalmente, la consejera enfatizó que este problema no atañe exclusivamente a las municipalidades, sino que también involucra a reparticiones estatales. "El Gobierno Regional entrega plata también a Ministerios, entonces yo creo que por ahí habría que revisar", concluyó, de cara al debate presupuestario regional.

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