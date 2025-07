Vecinos del sector La Foresta de Reñaca exigen intervención urgente ante ola de robo de autos: "La comunidad está viviendo con miedo"

La comunidad del sector La Foresta, en Reñaca, vive días de extrema preocupación. Los últimos días se han registrado hasta seis robos de vehículos diarios en Viña del Mar, principalmente en este sector de la comuna, generando un clima de inseguridad que ha movilizado a vecinos y autoridades a exigir respuestas del Gobierno y el Municipio.

Edgardo Salinas, vecino del lugar, comentó que “el fin de semana robaron el auto a una vecina y fue desesperante. Ese mismo día se robaron cuatro autos más. Hay días con hasta seis robos. Aquí nunca se ve una patrulla de Carabineros, y eso es porque hay solo una para todo el sector. Pedimos al Ministro de Seguridad Pública que se ponga las pilas. Reñaca también existe. Pagamos impuestos, cumplimos con todo, pero no recibimos nada”.

“Necesitamos que el Ministro de Seguridad Pública esté presente y nos escuche. Vamos a exigir ahí un plan de seguridad y medidas concretas. No esperemos a que ocurra algo más grave. Este parque es hermoso y no queremos perderlo por miedo”, agregó.

Producto de esto, el diputado Hotuiti Teao anunció medidas para fiscalizar el actuar del Ministerio de Seguridad Pública, detallando que “no estamos hablando de percepciones, estamos hablando de hechos concretos y reiterados que tienen a la comunidad de Reñaca viviendo con miedo. Frente a esto, ya hemos tomado acciones concretas junto a los vecinos. Entre ellas, elevamos una solicitud formal para que los vecinos de La Foresta, Costas de Montemar, Lomas de Montemar, Costa Cochoa y otros sectores de Reñaca, puedan exponer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en presencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Queremos que esta autoridad escuche -en primera persona- lo que la comunidad está viviendo y que se comprometa con un plan de acción concreto, con fechas, recursos y medidas reales, no con promesas”.

“Pero no solo nos quedamos con esto. Ante la falta de Carabineros en la zona queremos pedirle al Ministro que la actual Tenencia de Carabineros de Reñaca se transforme en una Subcomisaría, lo que permitiría aumentar la dotación policial, sumar patrullas y mejorar la respuesta ante delitos. Para ello, ya elevé un oficio fiscalizador a la Subsecretaría de Prevención del Delito, exigiendo las cifras oficiales de delitos de alta connotación en Reñaca, como respaldo técnico a las gestiones legislativas”, agregó el parlamentario.

Por otra parte, puntualizó que “también pedimos una audiencia con la alcaldesa Macarena Ripamonti para abordar las falencias de seguridad que son competencia municipal, como la falta de luminarias, la ausencia de patrullajes y la carencia de puntos fijos de vigilancia en el Parque La Foresta”.

En esa misma línea, Guillermo Figueroa, otro vecino del sector, llamó a la alcaldesa Ripamonti a que "no esté presente solamente en enero y febrero cuando instalan los módulos de los permisos de circulación aquí en La Foresta. Este parque es un espacio bello, cada vez viene más gente, pero ya no se sienten seguros. No costaría nada aumentar cinco, seis o siete puntos más con personal. No pedimos vehículos, pero sí presencia: gente en bicicleta, como se hace en otras ciudades, incluso con carabineros a caballo. Seamos creativos. Hoy no hay presencia municipal y eso tiene consecuencias”.

En tanto, Patricia Devia, también dirigente del sector y vecina de Cochoa, sostuvo que "estamos en proceso de conformación de un comité de adelanto vecinal para presionar a la autoridad a que cumpla su rol. Hemos sostenido reuniones con el equipo del diputado Teao y los vecinos están entusiasmados, porque ven voluntad. También queremos avanzar en que la Tenencia de Reñaca se transforme en Subcomisaría, pues hay terrenos disponibles, lo que falta es voluntad”.

“Estamos considerando seriamente separarnos de Viña del Mar. Necesitamos autoridades comprometidas con nuestra seguridad, como en otros sectores. La situación de abandono es evidente”, concluyó la vecina, abriéndose a la posibilidad de buscar cambios administrativos más radicales.

