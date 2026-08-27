Vecinos del cerro Cordillera tendrán una vía peatonal más segura tras histórica demanda

Tras años de espera y una histórica demanda de la comunidad, vecinos del cerro Cordillera de Valparaíso podrán contar con una vía más segura para el tránsito peatonal en calle N° 5. Esto, luego de que el Concejo Municipal aprobara la propuesta de adjudicación del proyecto “Mejoramiento Peatonal Provisorio de Emergencia Calle Nº5, Cerro Cordillera”.

La iniciativa considera una inversión municipal de $158.884.055 y fue adjudicada a Sociedad Constructora Mejillones Limitada, estableciéndose un plazo máximo de ejecución de 250 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del terreno.

El proyecto contempla un conjunto de obras destinadas a mejorar integralmente las condiciones de circulación y seguridad del sector. Entre ellas se encuentra la reparación de la senda peatonal y escalera, la construcción de un estacionamiento y huella peatonal, la protección de talud y la instalación de canales de aguas lluvias.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que esta obra “permitirá mejorar la calidad de vida de las personas que residen y circulan diariamente por ese sector del cerro Cordillera. Contar con una vía segura era una demanda histórica de los vecinos y vecinas, quienes gracias al vamos de este proyecto, podrán contar con una calle en condiciones óptimas para el tránsito peatonal. Como municipio, estamos invirtiendo en mejoramientos y recuperación de espacios públicos para toda la comunidad, especialmente, para quienes viven en los cerros de nuestra ciudad”.

Por su parte, la concejala Valentina Véliz sostuvo que "es una muy buena noticia para los vecinos de Cerro Cordillera. Es un espacio que se encuentra a unos pasos de Barrio Puerto, un sitio patrimonial de nuestra comuna de Valparaíso, pero que muchas veces, los vecinos nos han comentado esta sensación de abandono. Por eso, creo que este tipo de mejora urbanística, de calidad de vida para quienes transitan cotidianamente y quienes optan ir y conocer este espacio tan característico y con tanta historia como es el Cerro Cordillera, va a contribuir a que la gente pueda sentir que esta parte de la ciudad es tan importante como los distintos sectores de nuestra comuna, tales como el plan de Valparaíso”.

Asimismo, el concejal Vicente Celedón indicó que “es fundamental seguir avanzando en la reparación y pavimentación de caminos de tierra, que dan cuenta un poco de la pobreza de muchos sectores todavía de nuestra ciudad. Por ende, esta pavimentación de la huella, el mejoramiento de las escaleras y otras obras que van asociadas al mejoramiento de la calle 5, sin duda, van a aportar a mejorar la calidad de vida de los vecinos del cerro Cordillera que tanto lo requieren”.

De esta manera, el proyecto busca generar un tránsito peatonal más fluido y seguro, mejorando las áreas de circulación y las condiciones de desplazamiento para quienes utilizan diariamente esta arteria del cerro Cordillera. Además, la intervención forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para avanzar en la recuperación y mejoramiento de espacios públicos, particularmente en sectores donde las condiciones de infraestructura han sido una demanda histórica de sus comunidades.

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