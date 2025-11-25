Vecinos de Viña del Mar redujeron a delincuente que asaltó y golpeó a conductora de aplicación móvil en Achupallas

Carabineros concurrió al sector Achupallas, en la parte alta de Viña del Mar, para verificar la retención de un delincuente por parte de civiles.

Una vez en el lugar de los hechos, la víctima –una conductora de aplicación móvil– denunció que minutos antes fue abordada por el hombre en cuestión, quien la intimidó con un arma blanca y la agredió mediante una serie golpes.

Así es como la mujer fue auxiliada por vecinos del sector, quienes redujeron y retuvieron al autor del delito, a la espera de la llegada de personal policial.

Carabineros verificó que el detenido mantiene antecedentes por diferentes delitos.

Una vez informados los detalles del procedimiento, desde el Ministerio Público instruyeron que el sujeto pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA