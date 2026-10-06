Vecinos de Villa Alemana celebran mejoramiento de multicancha en El Cóndor

La comunidad de la Junta de Vecinos El Cóndor espera con ansias el inicio de los trabajos de mejoramiento de la multicancha Víctor Domingo Silva, luego de que la Municipalidad de Villa Alemana aprobara la identificación y modificación presupuestaria que permitirá invertir casi $100 millones provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Este proyecto recuperará un espacio deportivo que hoy luce en malas condiciones para así dar un nuevo impulso al sector.

El proyecto contempla mejoramiento de la carpeta de juego, iluminación, accesos, cierre perimetral, malla atrapapelotas, pintura y demarcación deportiva del recinto ubicado en el sector sur poniente de la comuna. Los montos involucrados ascienden a $99.950.804.

El alcalde Nelson Estay comentó que "es parte de la recuperación de los espacios públicos donde las familias puedan ocupar esta multicancha para realizar actividades deportivas, recreativas y efectivamente esto le va a dar mayor seguridad al entorno. Por lo tanto, creo que va a ser un cambio de vida absoluto en el sector de El Cóndor donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores van a poder hacer sus ejercicios en un lindo sector de nuestra comuna”.

La presidenta de la Junta de Vecinos El Cóndor, Mirtha Durán, explicó que en el pasado lograban reparar la multicancha a través de Presupuestos Participativos, pero en esta ocasión se necesitaba una inversión mayor. “En abril nos dijeron que se iba a buscar otra fórmula, empezamos a presentar la documentación, nos citaban a reuniones, nos decían que tuviéramos paciencia, hasta que hoy día nos dieron la noticia de que salió el proyecto aprobado con casi $100 millones”, indicó.

La dirigenta agregó que "acá se plantaron muchos arbolitos, pero lamentablemente como el agua es escasa, no están creciendo y quedan pocos. Pero sí, yo creo que cuando la cancha quede activa, los mismos jugadores van a llevar bidones con agua y los van a hacer crecer”.

El alcalde Estay agregó que “comparto la felicidad con los dirigentes porque es un logro no solamente del municipio, sino que es un logro de ellos. Por eso digo siempre que es tan importante el trabajo que hacen los dirigentes, porque ellos son los que determinan las necesidades que existen en los territorios y uno como alcalde tiene que ser un facilitador que permita que esas demandas se hagan realidad”.

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