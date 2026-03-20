Vecinos de Valparaíso exigen refuerzo policial urgente en el Retén de Los Placeres tras violento asalto a universitarios

Una creciente preocupación por la seguridad en el cerro Los Placeres de Valparaíso llevó a vecinos, dirigentes sociales y al concejal Lukas Cáceres a acudir hasta la V Zona de Carabineros para exigir medidas estructurales que permitan enfrentar el aumento de delitos en el sector, tras un reciente asalto a mano armada que afectó a estudiantes universitarios.

El hecho, ocurrido la noche del miércoles 18 de marzo, cerca de las 23:00 horas, se registró cuando “dos sujetos pasaron en un vehículo y a mano armada asaltaron a estudiantes de la Universidad Federico Santa María”, según relató el concejal, quien advirtió que este episodio no es aislado.

“El desafío que tiene Placeres es en su cerro completo al respecto de seguridad. Lamentablemente, hemos sabido de múltiples hechos graves”, señaló Cáceres, agregando que también se han reportado delitos en sectores como Sara Braun y en las inmediaciones del Cesfam y establecimientos educativos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la autoridad comunal y contenidos en un oficio dirigido a la institución policial, el cerro enfrenta un “deterioro sostenido” en materia de seguridad, junto con una “capacidad de respuesta insuficiente frente a la realidad territorial actual”

Uno de los puntos críticos es la dotación del Retén Placeres, que bordearía entre 14 y 16 funcionarios, cifra considerada insuficiente para cubrir un territorio amplio, con alta densidad poblacional y una importante población flotante asociada a centros educacionales

“Necesitamos conocer el estado en el que se encuentra el retén, cuánta es la dotación, solicitar un refuerzo y evaluar el aumento de categoría”, planteó Cáceres, subrayando que la infraestructura actual no responde al crecimiento del sector en las últimas décadas.

En la misma línea, el dirigente de la Junta de Vecinos 49 A Central Poniente, David Pino, enfatizó que la sensación de inseguridad se ha intensificado debido a la lenta respuesta policial. “No puede ser posible que Carabineros se demore de 20 a 30 minutos en llegar a un procedimiento. En ese intertanto ya el delincuente se fue”, criticó.

El representante vecinal también apuntó a compromisos incumplidos en materia de seguridad. “Hemos tenido acuerdos de aumento de dotación y resguardo policial que hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Estas son las consecuencias de esta inacción”, afirmó.

Pese a ello, destacó los esfuerzos de la propia comunidad por enfrentar el problema: “Hemos tenido que tomar decisiones y resguardarnos comunitariamente, con cámaras, alarmas y luminarias, pero claramente esto no es suficiente”.

Desde el ámbito de la salud, la presidenta del Consejo de Salud Padre Damián de Las Palmas, María Bustos, advirtió que la situación afecta directamente servicios esenciales. “Al Cesfam lo han asaltado como tres veces y también hemos tenido problemas en el jardín infantil, con situaciones de riesgo para los niños”, señaló.

La dirigenta, con más de tres décadas en el territorio, explicó que el retén quedó obsoleto frente al crecimiento urbano. “Tenemos 14 carabineros y no dan abasto. Placeres ha crecido mucho y abarca también sectores como Esperanza y Rodelillo”, indicó, agregando que incluso se ha debido compartir cobertura con otras unidades.

Además, alertó sobre una subrepresentación de los delitos en las estadísticas. “Se decía que Placeres no tenía tantas denuncias, pero no es así. La gente no se atreve a denunciar”, afirmó.

El diagnóstico es compartido por la comunidad: existe una brecha estructural entre la demanda de seguridad y la capacidad operativa del retén, en un territorio que combina alta población residente, crecimiento urbano, tomas y una fuerte presencia estudiantil.

En ese contexto, los vecinos y autoridades insistieron en la necesidad de medidas de fondo, entre ellas el refuerzo de dotación policial, mejoras en infraestructura, mayor cobertura preventiva y la evaluación de elevar la categoría del Retén Placeres, con el objetivo de responder de manera efectiva a la realidad actual del cerro.

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