Reposición del Estadio Santa Julia de Viña del Mar da paso clave tras aprobación de recursos para su diseño

El objetivo es demoler lo existente y construir un nuevo complejo deportivo, que cumpla con la normativa y sea seguro para jugadores y público, para un aforo de 852 personas.

Un importante avance logró el Municipio de Viña del Mar respecto del proyecto de reposición del Estadio de Santa Julia, tras aprobarse la inversión de $218 millones para el diseño de la iniciativa, por parte del Consejo Regional.

El financiamiento, proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que administra el Gobierno Regional, permitirá desarrollar la etapa previa al proceso de licitación del proyecto que beneficiará a más de 10 mil usuarios del recinto.

La iniciativa que impulsa el Municipio de Viña busca mejorar las condiciones y estándares del estadio para una mayor seguridad y comodidad de los usuarios, junto con cumplir las normativas que rigen para este tipo de recintos deportivos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “este es un paso muy importante para concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad de Santa Julia y por miles de deportistas de nuestra ciudad. Nos estamos poniendo al día con los vecinos, como corresponde”.

“Esta iniciativa forma parte de la cartera de proyectos y del plan de obras que estamos impulsando en distintos sectores de Viña del Mar, con el objetivo de recuperar infraestructura clave para los barrios y generar más oportunidades para niños, jóvenes y familias”, añadió la jefa comunal.

La autoridad afirmó que “el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso seguimos avanzando en proyectos que permitan ampliar y mejorar los espacios deportivos disponibles para la comunidad. Agradecemos al Gobierno Regional y a los consejeros regionales por aprobar los recursos para el diseño, porque nos permite acercarnos a la reposición integral del Estadio Santa Julia y a la construcción de un complejo deportivo con estándares modernos, seguro, accesible y preparado para el desarrollo de distintas disciplinas”.

DETALLE DEL DISEÑO

El diseño contempla la demolición total de lo existente y la construcción de un nuevo complejo deportivo para un aforo de 852 personas.

La cancha principal proyectada tendrá superficie de pasto sintético de 90×65 metros con sistema de drenaje, iluminación uniforme, tablero electrónico, bancas laterales para equipos y zonas de precalentamiento.

Además, se proyectan graderías con cubierta en cuatro sectores con capacidad total para 734 personas, camarines para equipos y árbitros con duchas independientes, sala de musculación, enfermería, administración y control de accesos diferenciado para deportistas y público.

También se proyecta una cancha auxiliar techada de hormigón de 968 m2 con graderías para 118 personas, dos camarines, baños públicos e iluminación.

El proyecto incluye estacionamientos, cierre perimetral completo, áreas verdes, evacuación de aguas lluvias y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

PURANOTICIA