Vecinos de Quillota y Petorca cuentan con nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria al interior del Hospital Biprovincial

En el marco de su gira por comunas del interior de la región de Valparaíso, el Presidente, Gabriel Boric encabezó la inauguración del Centro de Salud Mental Comunitaria del Hospital Biprovincial Quillota – Petorca, actividad en la que estuvo junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera; las subsecretarias de Salud Pública, Andrea Albagli; de Redes Asistenciales (s), Carmen Aravena; y el alcalde de Quillota, Luis Mella.

El Centro de Salud Mental Comunitaria (Cosam) del establecimiento de salud ubicado en Quillota es uno de los 15 recintos de este tipo comprometidos para el periódo 2022-2026. Beneficiará a cerca de 223 mil habitantes de ambas provincias, con una atención integral, especializada y oportuna en salud mental y psiquiatría bajo un modelo comunitario, territorializado, interdisciplinario e inclusivo que promueve la recuperación, autonomía y participación social de las personas y sus familias.

El Jefe de Estado destacó el trabajo de los funcionarios del nuevo Cosam, asegurando que "se nota cuando hablan con orgullo del lugar donde están hoy día y que se transmite también a todos los profesionales de la salud y donde hay lugares dignos, desde el baño, hasta el lugar de la limpieza, hasta los consultorios, hasta las salas para los niños, los box de espera, la farmacia con un químico farmacéutico (…) pequeños detalles que hacen que cuando una persona venga acá con una angustia, con un problema, sea recibido con la atención que corresponde".

El Cosam Hospital Biprovincial Quillota – Petorca contempló el mejoramiento global de la infraestructura del ex Consultorio de Especialidades del Hospital San Martín de Quillota. La inversión total de la implementación y puesta en marcha del centro alcanza un monto superior a los 700 millones de pesos. El centro ya cuenta con más de 800 personas adultas y más de 200 niños, niñas y adolescentes en atención activa, lo que refleja su pleno funcionamiento y alto impacto comunitario.

El Presidente de la República, además, valoró el trabajo que se ha hecho en el Gobierno en materia de salud mental, destacando la presentación del proyecto de Ley de Salud Mental Integral; la creación de la línea *4141 de prevención del suicidio; la incorporación a la Ley Sana de la causal de intento suicida, entre otras.

"La salud mental no está vinculada sólo a la medicina, como les decía, son políticas públicas que nos ayudan a vivir de mejor manera. Hace poco veía estudios que dan cuenta de cómo la reducción de la jornada laboral a las 40 horas ha mejorado la calidad de vida de quienes ya están pudiendo adquirir ese beneficio", subrayó.

Por su parte, la ministra Ximena Aguilera afirmó que "la salud mental es un tema del cual tenemos que hablar, por eso tenemos la campaña comunicacional del Ministerio de que rompamos los estigmas, abramos las puertas a la conversación. es muy importante para que las personas cuando tienen algún problema efectivamente lo compartan con otros y pidan ayuda, porque nosotros estamos para apoyarlo y el resto de la sociedad. lo importante es romper el aislamiento y luchar contra la soledad de las personas justamente para mejorar no solo la salud mental, que es obvio, sino que también la salud física".

Además del Centro de Salud Mental Comunitaria del Hospital Biprovincial Quillota – Petorca, ya se encuentran inaugurados los Cosam de Copiapó, Aysén, Litoral de San Antonio, y Lo Errázuriz de Maipú. Asimismo, se indicó que al finalizar el Gobierno del Presidente Boric, otros 23 quedarán en distintas etapas de desarrollo.

