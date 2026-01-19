Vecinos de megatoma en San Antonio recurren a la Corte de Valparaíso para frenar el desalojo y presentar recurso contra Carabineros

Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso concurrieron vecinos agrupados del cerro Centinela y alrededores, con el objetivo de que se frente el plan de desalojo en la megatoma de San Antonio, a la espera de que les den soluciones habitacionales.

Los pobladores agrupados en el Comité de Desastres y Emergencia del Campamento Cerro Centinela y en la Comunidad Los Conquistadores, explicaron que presentaron un recurso de amparo indicando que no se ejecutó bien el desarrollo de la planificación, mitigación, preparación y reubicación de los pobladores, en el marco del operativo.

"Esto debiese parar y detener el desalojo, para que se haga bien la planificación, como corresponde, respetando todos los conductos técnicos lineales que demanda la ley 21.064 ante la emergencia antrópica de los procedimientos y emergencia habitacional que vivimos hoy en día a nivel nacional", expuso Dafne Aranguez, presidenta Comité de Desastres y Emergencia del Campamento Cerro Centinela.

La dirigente también denunció que hubo una fuerte represión de parte de las fuerzas policiales durante los primeros días de desalojo: "En esta carpeta se entregan pruebas y evidencias de los malos protocolos, tanto de las entidades policiacas, como de los rechazos continuos y de las cartas entregadas a las distintas instituciones, como también evidencia de los malos procedimientos de la Federación hacia los pobladores, dando reubicación tardía, no dando reubicación y que nadie fiscalizara el estado de los procesos de reubicación que hacían ellos de forma arbitraria", complementó.

En este tono se sumó Fernanda Morgado, presidenta y dirigente de la Comunidad Los Conquistadores, que en representación de los habitantes de la parcela 18 de Pelancura, explicaron que a pesar de no ser parte del proceso de desalojo, Carabineros ingresó al predio para lanzar bombas lacrimógenas y ocasionar diversos daños.

"Nosotros no tenemos órdenes de desalojo en el cerro Centinela. Nosotros pusimos un recurso de amparo en contra de Carabineros, en particular del personal de GOPE y Fuerzas Especiales por actos ilegales, arbitrarios y desproporcionados, que han vulnerado gravemente la libertad personal, la seguridad individual y la integridad física y psicológica de los habitantes de nuestra comunidad", explicó la dirigente.

De igual forma, recalcó que "no nos desalojaron, sino que ocuparon nuestra parcela e ingresaron con bombas lacrimógenas, intervinieron el territorio sin que hubiera una orden judicial, sin que fuera notificado nada y sin que hubiéramos tenido nada que ver. Estamos poniendo el recurso de amparo y dándole apoyo al cerro Centinela para que se frene el desalojo, sin que haya solución habitacional definitiva".

Finalmente, Dafne Aranguez se mostró crítica con las autoridades, indicando que no han sido recibidos por nadie. "Nosotros hemos sido ignorados por más de un año, hemos entregado cartas a los distintos departamentos, cámaras e instituciones gubernamentales, con la solicitud de advertencias de los procesos negligentes que se llevaban a cabo, de que nos incluyeran en la mesa de trabajo cómo Comité de Salud, Desastre y Emergencia, para poder colaborar en el trabajo y en la planificación de todos los procesos para la solución habitacional, que como responsabilidad y como organización tenemos con la institución y el Estado y los civiles en nuestro territorio".

