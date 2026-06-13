«Valpo brilla con todos»: cientos de voluntarios participaron en jornada de limpieza y recuperación de espacios en Playa Ancha

A primera hora de este sábado 13 de junio, cientos de voluntarios, además de funcionarios municipales, participaron de una nueva versión de la jornada de limpieza y recuperación de espacios comunitarios «Valpo brilla con todos», que se desarrolló en distintos puntos del sector Pacifico, Viento Sur, Miramar y alrededores de Playa Ancha.

La jornada contó con la participación de diversas empresas privadas que colaboraron mediante la entrega de materiales, insumos, herramientas y colaciones para las y los asistentes. Asimismo, se desarrolló una feria de servicios municipales que acercó a la comunidad prestaciones de la Oficina de la Juventud, Niñez, subsidios, equipo social, Registro Social de Hogares, OMIL, operativos jurídicos con enfoque de género, Secretaría de Planificación Comunal y el Centro de Salud Familiar de Quebrada Verde.

En paralelo, la Dirección de Medio Ambiente realizó un operativo veterinario que permitió vacunar a 30 perros con dosis antirrábica y óctuple, además de la instalación de microchips para su respectiva identificación y registro.

La alcaldesa Camila Nieto expresó que "estamos muy contentas de esta nueva versión del «Valpo Brilla con todos y todas» y esta vez, tocó en el sector de Pacífico. Estamos con toda la capacidad municipal, junto a dirigentes y dirigentas del sector, a federaciones de estudiantes, la Armada de Chile y muchos voluntarios y voluntarias, a hacernos cargo de limpiar los espacios públicos, pintar todo lo que haya que pintar, sacar basura, a fin de mantener espacios públicos que han sido requeridos durante muchísimo tiempo por nuestros vecinos y vecinas. Esta nueva versión es muy fructífera, porque es en los cerros de nuestra ciudad. Para nosotros no es sólo limpiar, sino que también, dar cuenta de la importancia de que los porteños y porteñas cuiden Valparaíso”.

Asimismo, motivados llegaron al sector voluntarios para ser parte de esta novedosa jornada. Fue el caso de Michael Bahamondes, estudiante de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y secretario de Extensión y Cultura de la Federación de Estudiantes de dicha casa de estudios, quien expresó que “yo creo que los estudiantes tenemos un rol importante en la ciudad, pues no sólo es estar sentados en clases, sino que también, insertarse en el territorio que habita. Yo creo que éstas son las oportunidades que nos da la Municipalidad para poder aplicar aquello y así, a Valparaíso lo hacemos brillar todos: estudiantes, trabajadores y todos los vecinos”.

Quienes más destacaron el desarrollo de esta actividad comunitaria de limpieza y recuperación de espacios, fueron los propios vecinos y vecinas de estos sectores de Playa Ancha. Así lo manifestó, Andreina Moltino, representante junta de vecinos 197: “Quiero agradecer a la alcaldesa Camila Nieto porque ella el año pasado durante los Mil Tambores se dio cuenta de que este sector estaba muy abandonado. Y ahí vino todo esto, lo que me parece espectacular, pues antes este triángulo era un acopio de basura y esta jornada nos incentiva a cuidar nuestro sector”.

En ese sentido, una de las intervenciones más valoradas por la comunidad fue la que se realizó en el sector de Pacífico, donde existía un espacio tipo triángulo que antes era un microbasural. No obstante, éste fue recuperado y hoy existe ahí una insignia de Santiago Wanderers y una placa en homenaje a los campeones de la Copa Libertadores Sub-20.

Felipe Salinas, entrenador Sub-20 de Santiago Wanderers aseveró que “me parece maravilloso que la Municipalidad se preocupe de utilizar estos espacios, que antes era un microbasural, pero que ahora la gente lo puede disfrutar como algo hermoso y que sea un patrimonio de Valparaíso como lo es Santiago Wanderers. Estamos felices de que nos sigan conmemorando y haciendo partícipes de la ciudad, porque creo que reflejamos y tratamos de representarlos a todos de buena manera en ese torneo tan importante”.

PURANOTICIA