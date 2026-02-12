ValparaTango 2026 regresa a la Plaza Cívica con conciertos, música, baile y clases magistrales

Este año ValparaTango vuelve por completo al espacio público, desarrollándose íntegramente en la Plaza Cívica de Valparaíso, un lugar emblemático que representa el corazón ciudadano del puerto.

El regreso a este lugar no es sólo un cambio de escenario, sino una declaración profunda: la cultura vuelve a la calle, se abre a la comunidad y se vive colectivamente, de manera gratuita, accesible para todas y todos en un entorno seguro.

Serán dos jornadas para disfrutar de conciertos, música, baile y clases magistrales. El viernes 20 de febrero desde las 15:30 horas se realizará la clase abierta "Roles y el lenguaje del abrazo del Tango", facilitada por Derek Lizama y Miguel Gutiérrez. La música estará a cargo de TDJ Malandraca y para el cierre del día inaugural, los conciertos de Piazzollamente, junto a Tomacho Santibáñez y la Revancha.

El sábado 21 de febrero también desde las 15:30 horas será el turno de la clase magistral de Carlos Trigo, director del Ballet Municipal de Guaymallén (Mendoza), musicaliza la jornada sabatina TDJ Mile y TDJ Buganvilea, junto a la presentación del Ballet Municipal de Guaymallén y el concierto del Ensamble de Tango de la Orquesta Tito Francia.

“La 36ª versión de ValparaTango reafirma el compromiso de Valparaíso con la cultura y las artes como un motor de identidad y encuentro. Este festival es un patrimonio vivo de nuestra ciudad, en un espacio público emblemático como es la plaza Cívica, donde confluyen artistas, comunidades y visitantes que reconocen en el tango una expresión profundamente ligada a nuestra historia. Estamos orgullosos de seguir impulsando instancias que fortalecen la vida cultural del puerto y que proyectan a Valparaíso hacia el mundo”, señaló Camila Nieto Hernández, alcaldesa de Valparaíso.

La invitación es para todas las porteñas y porteños a ser parte de esta celebración, a tomarse la Plaza Cívica, a bailar, escuchar y compartir, y a seguir construyendo juntos una ciudad donde la cultura sea un derecho, un punto de encuentro y una expresión permanente de nuestra identidad porteña.

Cabe señalar que todas las actividades son gratuitas y el acceso es por orden de llegada.

