Valparaíso y Viña del Mar se preparan para el cambio de mando: anuncian desvíos y cortes de tránsito

Valparaíso y Viña del Mar se prepara para una jornada marcada por medidas especiales de seguridad y tránsito este miércoles, cuando se realice el cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

La ceremonia está programada para las 12:00 horas, mientras que previamente se realizará la instalación del Senado a las 9:00 de la mañana. En la instancia se concretará la investidura del presidente electo José Antonio Kast, quien recibirá los símbolos del mando en un acto que contará con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

En total, se espera la llegada de 33 delegaciones internacionales, entre ellas 14 jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes diplomáticos de distintos países.

Debido a este evento, Carabineros de Chile desplegará un amplio operativo de seguridad y control vial en el entorno del Congreso Nacional, especialmente en el sector El Almendral.

Desde la institución informaron que “se establecerá un perímetro de seguridad con cortes y controles de acceso público en el entorno del Congreso Nacional”, concentrándose principalmente en avenida Argentina y en calles del plan como Chacabuco, Uruguay, Pedro Montt, Prieto, Eloy Alfaro y 12 de Febrero.

Asimismo, indicaron que “los accesos serán fiscalizados en distintos puntos del sector El Almendral y la ubicación exacta de estos controles podrá modificarse según la evaluación que se realice en terreno durante la jornada”.

El operativo contempla tránsito restringido para residentes y suspensión vehicular en algunas arterias, mientras que también se habilitarán rutas alternativas de ingreso y salida de la ciudad.

Según el plan operativo, el ingreso a Valparaíso desde la Ruta 68 será dirigido por Santos Ossa hacia avenida Argentina e Independencia, mientras que la salida hacia la Ruta 68 desde avenida España se realizará por Errázuriz, Francia, Colón y Santos Ossa.

Las medidas de tránsito también se extenderán al sector de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se ubica el Palacio Presidencial utilizado durante la ceremonia.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo regirá el corte de tránsito y la prohibición temporal de estacionar en diversas calles del sector.

Las vías afectadas corresponden a Britania, Libertad, República, Iberia, Vista Hermosa, Álamos y Callao, donde se aplicarán restricciones para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y reforzar el resguardo del perímetro de seguridad.

Desde la policía uniformada señalaron que “las medidas buscan garantizar la seguridad del evento y el desplazamiento de las autoridades participantes”, por lo que llamaron a conductores y residentes a planificar sus desplazamientos con anticipación.

En ese contexto, se anticipa una mañana especialmente exigida para la movilidad en el plan de Valparaíso y en el entorno de Cerro Castillo, debido a los controles y desvíos asociados al acto republicano.

