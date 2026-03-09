Dan inicio al año escolar con importantes mejoras en la Escuela Árabe Siria de Valparaíso

Desde el año 2025, el Gobierno Regional de Valparaíso ha ejecutado un proyecto de conservación de diversos establecimientos educacionales en la comuna de Valparaíso, obras cuya inversión total supera los $1.900 millones. Una de las comunidades educativas que formó parte del proyecto fue la Escuela Árabe Siria de Valparaíso, que este lunes 9 de marzo inició su año escolar 2026 con una renovada infraestructura.

El proyecto de conservación consideró el retiro de cubierta de asbesto cemento existente; conservación de la estructura de techumbre; incorporación de aislación térmica en techumbre; instalación de nueva cubierta; instalación de nuevo cielo interior; conservación del sistema de evacuación de aguas lluvias; conservación de la instalación eléctrica; instalación de piso vinílico interior; pintura y mejoramiento general de espacios; obras de más de $629 millones del Gore.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que "son niños que están todo el día en esta escuela y cuando vimos que las condiciones de la materialidad eran muy precarias: techos que se llovían, aulas llenas de hongos, pisos levantados, falta de iluminación; tomamos la decisión de manera inmediata de destinar recursos, junto al Consejo Regional, que aprobó esta iniciativa para mejorar las condiciones de materialidad, de habitabilidad, dignidad, tanto para los docentes como para los niños".

Por su parte, el seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, comentó que "sabíamos que desde el SLEP Valparaíso teníamos un desafío importante que hemos logrado abordar, a través del trabajo colaborativo desde el Ministerio Educación, Servicio de Educación Local Pública Valparaíso (SLEP) y el Gobierno Regional, que dentro de sus proyectos ha establecido mejoras de la Escuela Árabe Siria, que tiene hoy día en mejores condiciones a niños y niñas. Hoy tenemos un sistema educacional más robusto y estamos entregando buenas noticias para la educación pública en la región”.

Al respecto, la directora de la Escuela Árabe Siria, Mariela Cataldo, agradeció la materialización de este proyecto por parte del Gobierno Regional, el cual indicó “nos viene a decir sigamos adelante, podemos. Nosotros miramos de aquí hacia el futuro con un mañana mucho mejor, con la dignidad que necesitan nuestros estudiantes. Este proyecto para nosotros es un impulso, de aquí en adelante todo va a ser mejor”.

En tanto, el director Ejecutivo (s) del Servicio de Educación Local Pública Valparaíso (SLEP), Pablo Mecklenburg, señaló que “estamos dando pasos firmes por resolver los problemas de infraestructura. Es una tarea de largo aliento, pero la llevamos firmemente desarrollando. Llevamos un año y medio a cargo del SLEP Valparaíso y en ese año y medio se ha invertido lo que no se había invertido en los últimos 10 años”.

El proyecto en colegios de educación pública, además, cuenta con obras de conservación en la Escuela Diego Portales, Escuela Uruguay y Liceo Eduardo de la Barra, como parte de la de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y calidad de los espacios educativos públicos de la Quinta Región.

