Participación en talleres para adultos mayores registra fuerte aumento en Villa Alemana este 2026: más de 1.700 inscritos

Un importante aumento en la participación de personas mayores registran los talleres municipales de Villa Alemana durante este 2026.

A través de la Oficina de Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), el municipio ofrece actualmente más de 40 talleres destinados a fomentar la actividad física, la recreación y el desarrollo cultural de este grupo etario.

Las actividades abarcan diversas áreas, desde baile entretenido —orientado a promover una vida activa— hasta talleres artísticos como teatro e idiomas, incluyendo inglés y francés. A ello se suman espacios vinculados a la salud y el bienestar, como talleres relacionados con la kinesiología y la fonoaudiología, enfocados en el acompañamiento y la prevención en esta etapa de la vida.

El creciente interés ha quedado reflejado en las cifras de participación. Mientras durante 2025 se alcanzó cerca de mil participantes, en lo que va de marzo de 2026 —mes en que se retoman muchas de estas actividades— ya se registran más de 1.700 personas inscritas.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, valoró este aumento y destacó que refleja la confianza de la comunidad en el trabajo municipal.



“Estamos viviendo una situación inédita. Este aumento significa que hay confianza en el trabajo de nuestros funcionarios y en esta administración. Nuestros adultos mayores saben que aquí se les quiere, se les cuida y se les respeta. Cuando uno atiende a un adulto mayor, también está apoyando a su familia completa. Nos alegra profundamente que la participación sea tan masiva y eso nos impulsa a seguir trabajando con mayor fuerza y responsabilidad”, señaló.

Por su parte, el director de Dideco, Pablo Gillibrand, destacó tanto el crecimiento en la participación como la diversidad de actividades disponibles para las personas mayores de la comuna.

“Estamos muy felices porque a partir de la quincena de marzo comenzaremos con más de 40 talleres y ya contamos con más de 1.700 postulantes. La idea es que nuestros adultos mayores puedan mantenerse activos durante su etapa de jubilación o descanso. Tenemos una oferta muy variada, con talleres de baile entretenido, teatro, idiomas como inglés y francés, además de actividades vinculadas a la salud. Es una parrilla diversa y muy atractiva”, explicó.

Finalmente, el concejal Daniel Erraz, quien destacó el tema durante el último Concejo Municipal, señaló que en las últimas semanas ha podido constatar directamente el interés de las organizaciones de personas mayores por participar en estas iniciativas.

“Habitualmente los clubes de adulto mayor y centros de madres entran en receso a fines de año, durante enero y febrero, y en marzo retoman sus actividades. Hemos podido acompañarlos en ese proceso y compartir información relevante para sus organizaciones. También hemos visto un crecimiento explosivo en la inscripción a los talleres del adulto mayor de calle Londres, liderados por Mitza Méndez y su equipo. Eso demuestra la gran demanda que existe por las actividades que ofrece el municipio”, indicó.

El edil agregó que estas iniciativas se suman a otras actividades de integración desarrolladas durante el último año, como malones y bingos para el adulto mayor, que han permitido fortalecer la participación y el encuentro entre las personas mayores de la comuna.

Desde el municipio indicaron que los talleres continuarán desarrollándose durante todo el año en distintos puntos de la comuna, con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar, la participación y una vida activa para las personas mayores de Villa Alemana.

