Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana recibirán el 2025 con fuegos artificiales, música, baile y eventos familiares

Menos de dos semanas faltan para la llegada del 2025, fecha que no sólo marca el inicio de un nuevo año, sino que además representa el comienzo de la temporada estival y, consigo, una variada parrilla de actividades en la región de Valparaíso.

Pero específicamente, ¿cómo despedirán el 2024 y recibirán el 2025 las cinco comunas que componen el Gran Valparaíso? Según pudo conocer Puranoticia.cl haciendo una ronda por los municipios, diversos son los eventos que se tienen contemplados.

Valparaíso y Viña del Mar, por ejemplo, serán las únicas comunas que recibirán el próximo año con un show de fuegos artificiales, instancia a la que este año nuevamente descartó sumarse Concón como lo hacía antaño con este extenso espectáculo.

Villa Alemana, en tanto, no tendrá ningún evento especial durante la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero; mientras que Quilpué

VALPARAÍSO

«La Mejor Fiesta de Chile» promete cuatro días de celebraciones en la capital regional, entre los días 28 y 31 de diciembre, en la plaza Sotomayor. La instancia recibirá a destacados artistas locales y nacionales como Pascuala Ilabaca y Fauna; Joe Vasconcellos; La Sonora de Tommy Rey; María José Quintanilla, entre otros.

El evento musical será la antesala perfecta para el ya tradicional show de fuegos artificiales con el que Valparaíso suele recibir el próximo año. Se trata de un espectáculo piromusical, que durará 20 minutos y que tendrá 10 puntos de lanzamiento.

Sobre esto, el Municipio explicó que siete puntos estarán en el mar, a la altura de Caleta Portales, U. Santa María, Barón, Av. Francia, calle Edwards y Espigón; mientras que otros tres se ubicarán en tierra, en Laguna Verde, Piedra Feliz y Molo de Abrigo.

Para mantener el cuidado de la Ciudad Puerto, se dispondrán 70 baños químicos en todo el plan y, en el caso del aseo, éste contará con dos turnos, desde las 03:00 horas, donde 75 funcionarios municipales, acompañados de camiones recolectores e hidrolavadoras, se encargarán de la limpieza de calles, plazas, miradores y escaleras.

VIÑA DEL MAR

Al igual que Valparaíso, la vecina Viña del Mar también tendrá un show piromusical, el que estará a cargo de la empresa Piroespectáculos Sociedad Limitada, que se adjudicó la realización del evento «Año Nuevo en el Mar» para esperar la llegada del 2025.

Serán 21 minutos de show pirotécnico de bajo ruido, acompañado de coreografías mediante el uso de drones, música y un nuevo punto de lanzamiento, lo que permitirá que el espectáculo sea apreciado por un mayor número de vecinos y turistas.

Las bases de la licitación establecen que los fuegos artificiales deberán alcanzar la mayor altura para que la propuesta artística de coreografías pueda ser apreciada lo mejor posible desde la parte alta de la ciudad. En ese sentido, la oferta técnica - artística incorpora diseños coloridos y llamativos, y debe minimizar la producción de residuos sólidos para garantizar el cuidado y protección del medio ambiente.

En cuanto a los puntos de lanzamiento, serán siete sectores diferentes, seis de los cuales estarán en el mar: Recreo, Caleta Abarca, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca; mientras que el séptimo será terrestre, en Punta Ossa de Las Salinas, último punto en incorporarse al espectáculo «Año Nuevo en el Mar».

CONCÓN

Y aunque la denominada «Capital Gastronómica de Chile» no se sumará al show de «Año Nuevo en el Mar», eso no significa que no recibirán el 2025 de la mejor manera. Para ello, el Municipio preparó una actividad familiar y segura que lleva por nombre «Fiesta Vive Año Nuevo Concón 2025», la cual se desarrollará en el estadio Atlético.

El alcalde Freddy Ramírez puso el acento en que este evento será de carácter familiar, donde la seguridad será primordial para garantizar que se lleve a cabo de buena manera y que puedan participar todos, desde los más grandes hasta los más chicos. "Como ha sido costumbre en Concón, hemos estado realizando actividades de carácter familiar, muy seguras y, este año para el Año Nuevo, por supuesto, no haremos la excepción", indicó el jefe comunal ante las consultas de Puranoticia.cl.

«Fiesta Vive Año Nuevo Concón 2025» contará en su parrilla de artistas con figuras como Paula Rivas, quien además llevará su cumbia al Festival del Huaso de Olmué 2025; y los siempre requeridos Charros de Lumaco; junto a bandas locales.

El inicio de esta fiesta completamente gratuita en el estadio Atlético será a las 20:00 horas y la particularidad que tiene es que habrán variados estilos de foodtrucks, para que vecinos y turistas puedan degustar de preparaciones locales.

"Insistimos: una fiesta muy segura, familiar y, por supuesto, para que venga a disfrutar no sólo la gente de Concón, sino que todos los turistas. Serán bienvenidos y los invito a que iniciemos este año nuevo en Concón, este verano 2025", cerró Ramírez.

VILLA ALEMANA Y QUILPUÉ

Por el lado de la provincia de Marga Marga, también están descartados los espectáculos de fuegos artificiales, aunque sí habrá celebraciones para esperar el 2025. Villa Alemana, por ejemplo, realizará su «Fiesta Bailable de Fin de Año».

Este evento se llevará a cabo el sábado 28 de diciembre en la plaza Belén de la comuna, será de carácter gratuito y su objetivo es reunir a toda la familia en torno a la música en vivo y un ambiente festivo para despedir el año en comunidad.

Desde el Municipio de Villa Alemana informaron que aún la parrilla de artistas no está confirmada, pero sí adelantaron que los ganadores del concurso de ornamentación navideña para viviendas y locales comerciales se darán a conocer en la instancia.

En tanto, en la comuna de Quilpué se han enfocado básicamente en lo que serán las celebraciones de Navidad, con un evento que recorrerá Belloto Norte, Colliguay y Villa Olímpica. Sobre lo que serán las actividades de fin de año se refirió la alcaldesa María Carolina Corti, quien señaló que "aquí hay algo muy claro y es que nuestros vecinos quieres que relevemos nuestras tradiciones poniendo en el centro a las familias".

