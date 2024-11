Valparaíso tiene Alcaldesa comunista: Con votos UDI y RN, Alicia Zúñiga fue elegida por sus pares tras la renuncia de Jorge Sharp

Luego que la semana pasada se materializara la renuncia de Jorge Sharp como Alcalde de Valparaíso, el Concejo Municipal convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 20 de noviembre, instancia donde debían dirimir a la nueva autoridad que administrará la comuna hasta el 6 de diciembre, fecha en que asumirá sus funciones la Alcaldesa electa Camila Nieto, quien se quedó con las elecciones de octubre.

Sobre la mesa se pusieron dos nombres: el de la concejala independiente Carla Sánchez y el de la edil del Partido Comunista (PC) Alicia Zúñiga. Vale hacer presente que estos nombres fueron propuestos por sus pares Vladimir Valenzuela y Thelmo Aguilar, respectivamente, por lo que se procedió a votar respecto a estas dos figuras edilicias.

A favor de la candidata independiente votaron Vladimir Valenzuela y la propia Carla Sánchez; mientras que por la carta comunista lo hicieron Thelmo Aguilar, Marianella Antonucci (RN), Dante Iturrieta (UDI) y Gonzalo García (PPD) y la propia Alicia Zúñiga, quien de esta manera, por 5 votos contra 2, se convirtió en la nueva Alcaldesa de Valparaíso por los próximos 17 días, es decir, la autoridad de la transición.

Vale hacer presente que en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal no participaron las concejalas Camila Nieto (FA), Zuliana Araya ni Gilda Llorente.

La nueva máxima autoridad comunal sostuvo tras la votación que "indudablemente aquí se trata de poner en el centro esta etapa, que es de transición entre la Alcaldía saliente y la entrante y, por tanto, se trata que el Municipio siga funcionando hasta el 6 de diciembre y que pueda continuar, porque Valparaíso necesita que la institución esté al servicio de las personas y, claramente, para eso estamos aquí".

"Somos parte de ese espíritu de servicio y tenemos que brindar las mejores condiciones para los habitantes de esta comuna y prepararla para que no haya ninguna sombra que perturbe este traspaso que se pueda dar entre ambas alcaldías y, claramente en mi caso, espero que se siga profundizando lo que tiene que ver con las condiciones mejores para los habitantes de Valparaíso", continuó Zúñiga.

También comentó que "como servidores públicos, estamos al servicio de todos y la gente de Valparaíso lo sabe. Quienes llegan a nuestra oficina llegan no por ser de un partido, sino que porque escucho el sentir, los dolores y las necesidades de las personas. Eso debemos seguir impregnando aún más, porque se trata de hacer entender que queremos lo mejor para nuestra ciudad, para quienes habitamos en ella, independiente de si la habiten hace dos años, toda la vida o por generaciones. Es decir, se trata de construir un Valparaíso mejor. Así que muy agradecida".

Luego, la concejala candidata que no consiguió quedarse con la Alcaldía de transición, Carla Sánchez, indicó que "nunca en mi vida he militando en algún partido y nunca lo haré, por tanto soy independiente (...) y no tengo a nadie que me diga qué tengo que hacer porque soy díscola, rebelde, vieja y porfiada. Por tanto, no existe persona en este mundo, excepto mi madre, que me pueda soplar en el oído lo que debo o no debo hacer. Quiero felicitar a la alcaldesa Zúñiga, que siempre quiso este puesto. La felicito y que disfrute esta semanas que quedan como Alcaldesa y ojalá le vaya muy bien y que con su prestancia y conocimiento lo haga muy bien".

Considerando que es una militante del Partido Comunista la que se quedó con la Alcaldía, llamó la atención los votos de los dos ediles de oposición: Marianella Antonucci, de Renovación Nacional (RN) y Dante Iturrieta, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes argumentaron los motivos de su voto a favor de Zúñiga.

La primera explicó que "mi voto no es hacia un partido político porque no es el Partido Comunista mi sector. Es absolutamente contrario. Debo decir que tampoco es por la persona, porque me ha atacado en muchas ocasiones en este periodo. Pero sí lo hago para que se haga una buena entrega, una buena transición y en las mejores condiciones posibles. Quiero decir por qué no voté por Carla Sánchez, a quien le tengo mucho aprecio: yo no quiero que siga la «Alcaldía Ciudadana». La ciudadanía dijo que no a la «Alcaldía Ciudadana» y al «Sharpismo». Yo no voté por Carla Sánchez porque no quiero que continúen y por el bien de todos los vecinos de Valparaíso".

Por su parte, Iturrieta expuso que "mi voto responde a que se haga una transición como corresponde, para que la nueva Alcaldesa pueda asumir dentro de los parámetros exigidos. No tiene que ver con una posición política, sino que por la persona de Alicia Zúñiga. Quiero dejarlo establecido para que quede en acta".

De esta manera, la Alcaldesa comunista de Valparaíso estará al mando de la Municipalidad porteña hasta el 6 de diciembre, fecha establecida para que Camila Nieto, la flamante vencedora de la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre asuma sus funciones al mando de la Alcaldía, sucediendo de esta forma los ocho años que estuvo Jorge Sharp al mando del proyecto que denominó como «Alcaldía Ciudadana».

PURANOTICIA