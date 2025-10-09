Valparaíso supera impasse y adjudica espectáculo de Año Nuevo a empresa colombiana: show será coordinado con Viña

Por unanimidad, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación de la empresa El Vaquero para el show piromusical de Año Nuevo de 2026 y 2027.

Tras la votación, la alcaldesa Camila Nieto expresó que “Valparaíso tendrá fuegos artificiales y serán coordinados con nuestra ciudad vecina para que sea un show de año nuevo a la altura. Valparaíso siempre se ha caracterizado por esta fiesta".

"Dijimos que como la licitación anterior había sido declarada desierta, esto iba a suceder, por lo que hoy damos certezas a todas las personas que emprenden o que tiene distintos servicios asociados al turismo que Valparaíso este Año Nuevo, nuevamente se vestirá de fiesta”, complementó la jefa comunal porteña.

En ese sentido, añadió que “estamos trabajando para que la fiesta de Año Nuevo tenga un sello, que haga que nuestra ciudad se eleve más a este reconocimiento internacional que ya tiene y que la ciudad se prepare para esta fecha”.

En cuanto al detalle del show piromusical, precisó que el espectáculo durará 18 minutos y se apegará a los estándares internacionales en materia de ruido. “Estamos conscientes de que tenemos que pensar en nuestros animales y en las neurodivergencias. Es por eso que buscamos en las bases, colocar las disminuciones de ruido. Sabemos que aún no llegamos al horizonte ideal, pero sí hay esfuerzos".

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres sostuvo que “es una noticia muy importante, porque había mucha expectativa al respecto y la ciudadanía lo espera. Acá se vive la gran fiesta de Chile. Hoy aprobamos una licitación por $930 millones, una fuerte inversión, pero que nos viene a resguardar el presente y futuro, a propósito que éste resguarda dos años completos de show pirotécnico y del más alto estándar”.

En tanto, el concejal Leonardo Contreras dijo que “la fiesta de Año Nuevo en el Mar es esencial para Valparaíso, para el turismo y desarrollo económico. Hoy le damos certezas a las personas y visitantes nacionales e internacionales de que vamos a tener un show de alto nivel y que va a cumplir con las expectativas”.

En cuanto a la fiesta que se vive los últimos días del año en plaza Sotomayor, la alcaldesa Nieto adelantó que "la fiesta de Año Nuevo va a ir ese día y también un día anterior, no vamos a tener una semana entera de fiesta, pero sí hemos concentrado en dos días muchas sorpresas que de verdad espero que sean del agrado de quienes nos van a visitar y también de nuestros vecinos y vecinas”.

