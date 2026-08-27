Valparaíso supera el 80% de cobertura en vacunación contra la influenza y ya suma más de 108 mil personas protegidas

Más de un 80% de avance en la meta de vacunación contra la influenza lograron los centros y dispositivos de salud municipales de Valparaíso antes de terminar agosto.

Esto representa un total de 108.615 personas protegidas contra la enfermedad, en una de las campañas de vacunación con mayor éxito realizadas en la Ciudad Puerto.

Entre los grupos prioritarios en que se destaca una mayor cobertura, se encuentran las embarazadas (86,65%), personas con enfermedades crónicas entre 11 y 59 años (119%), Escolares de 1° a 5° año básico (75,34%). De esta manera, la salud municipal se acerca en muy buen tiempo a la meta de proteger a las más de 135 mil personas que tiene como meta para este 2026.

Sobre el avance en esta materia, la alcaldesa Camila Nieto sostuvo que “nos hemos tomado muy en serio el proceso de vacunación para los porteños y porteñas, porque es una medida de responsabilidad y cuidado con la comunidad”.

Respecto a los positivos indicadores obtenidos, la jefa comunal destacó que “desde el inicio de la campaña de vacunación hemos dispuesto los recursos necesarios para avanzar lo más pronto posible, y los equipos de salud han demostrado un gran compromiso para el despliegue y así avanzar en proteger a los vecinos de Valparaíso”.

El avance municipal (80,06%) también destaca por superar el promedio nacional (79,01%). No obstante, el llamado a la población es mantener las medidas de cuidado y protección.

El llamado ahora es seguir aumentando la protección de los grupos que aún presentan una menor cobertura, especialmente las personas mayores de 60 años y los niños y niñas de 6 meses a 5 años. Las familias y personas cuidadoras de estos grupos pueden acercarse a su Cesfam. La vacuna ya está disponible para toda la población y permite reforzar la protección frente a esta enfermedad y sus posibles complicaciones.

PURANOTICIA