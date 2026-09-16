Detienen a sujeto que fue sorprendido vendiendo droga en plaza de Viña del Mar: le incautaron un arma y dosis de marihuana

Un individuo de 24 años fue detenido por personal de Carabineros luego de ser fiscalizado en el sector de la Plaza Vergara, en pleno centro de Viña del Mar, procedimiento en el que se le encontró un arma de fuego y marihuana.

La diligencia fue realizada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, cuyos funcionarios efectuaban labores preventivas de civil.

Durante la revisión superficial de sus pertenencias, los policías encontraron al interior de un bolso tipo banano un arma de fuego, además de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

El detenido fue identificado con las iniciales J.R.P.G., de nacionalidad chilena, y no mantiene órdenes de detención vigentes, aunque sí un importante prontuario.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, comentó a Puranoticia.cl que "personal de la SIP de la comisaría, que trabaja de civil, salió a realizar un patrullaje preventivo por la Plaza de Armas de la comuna, sorprendiendo a un sujeto que estaba realizando una venta de drogas".

Al proceder a fiscalizarlo, indicó que "se le encontró en su poder un armamento que está en peritaje en este momento, que podría ser armamento a fogueo, habilitado para el disparo o un revólver calibre 22. Además mantenía 34 gramos de marihuana y dinero en efectivo. El detenido es un joven de 24 años, chileno, con antecedentes previos por distintos tipos de delitos como robo, drogas y hurtos".

De esta manera, el armamento deberá ser sometido a las pericias correspondientes para establecer sus características y determinar si se trata efectivamente de un arma a fogueo habilitada para el disparo o un revólver calibre .22.

PURANOTICIA