Con 100 carabineros, 26 cámaras y controles permanentes reforzarán la seguridad en las fondas del parque Alejo Barrios de Valparaíso

Con la llegada de las Fiestas Patrias y el tradicional aumento de visitantes a las celebraciones en distintos puntos de la Quinta Región, la comuna de Valparaíso ya tiene preparado el dispositivo de seguridad para uno de los principales polos de celebración de la Ciudad Puerto: el Parque Alejo Barrios del cerro Playa Ancha.

Este año, el despliegue estará marcado además por las dificultades de conectividad que enfrenta la avenida Altamirano debido a los socavones que dejaron los temporales, situación que obligará a reforzar la coordinación para facilitar el acceso y la salida de quienes concurran a las fondas durante las jornadas de celebración.

En ese contexto, se inauguró la Subcomisaría Temporal Alejo Barrios, instalación policial que funcionará durante las Fiestas Patrias para reforzar la presencia policial en el sector. En ella estarán destinados 40 carabineros, a los que se sumarán otros 60 funcionarios de refuerzo extraordinario provenientes de las unidades operativas policiales de Valparaíso, totalizando 100 uniformados desplegados en la zona.

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, explicó que el contingente dispuesto para estos fines "se instala aquí con una Subcomisaría Temporal que tiene una característica especial: primero, está a cargo de un capitán que viene de Santiago, de la Academia de Ciencias Policiales, y se despliega gente de la Escuela de Suboficiales para hacer servicios operativos".

Junto con hacer un llamado "al trabajo responsable", la jefa regional de Carabineros detalló que el operativo también contempla la coordinación con distintas instituciones y servicios regionales, expresando que "van a colaborar para que estas fiestas salgan en paz. Así que solamente que tengamos un buen servicio".

CONECTIVIDAD A LAS FONDAS

Las condiciones de acceso al parque Alejo Barrios constituyen uno de los principales desafíos para estas celebraciones "dieciocheras", debido a los problemas que presenta la avenida Altamirano a raíz de los socavones registrados hacia el cerro Playa Ancha.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que "esta actividad en particular, a diferencia del año anterior, tiene una dificultad en el acceso, lo que no es menor. Lo trabajamos con los dirigentes y con la Municipalidad, fundamentalmente para reforzar el transporte público e incorporar taxis colectivos. Vamos a tener despejada la Av. Altamirano hasta las 4 de la mañana en descenso y también reforzaremos el trabajo fiscalizador en el entorno de esta ramada, fundamentalmente por el comercio ilegal que puede obstruir las vías".

A las medidas de conectividad se sumará un reforzamiento de las cámaras de televigilancia instaladas en el parque Alejo Barrios, además de un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y la Municipalidad para realizar controles migratorios. En este tipo de trabajos también participarán fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Seremi del Trabajo, la Seremi de Transportes y Senda.

De igual forma, se dispusieron 15 puntos de control de Carabineros, donde se realizarán controles de identidad y controles vehiculares, con especial atención a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, y así no lamentar accidentes.

"Queremos que esta sea una fiesta bonita, celebramos el cumpleaños de la patria y que los porteños, viñamarinos y turistas en general vengan tranquilos, ya que están todas las medidas tomadas e implementadas", agregó el delegado Millones.

MÁS CÁMARAS

Las autoridades también coordinaron el horario de funcionamiento de las principales fondas de la región, las que deberán finalizar sus actividades a las 3:00 de la madrugada, medida que apunta a facilitar el despliegue y posterior repliegue policial.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "esta es una de las fondas gratuitas que tiene la región, donde hemos hecho esfuerzos importantes para que también sea una de las fondas más seguras de nuestra región. El año pasado contamos con ocho cámaras de disposición municipal y este año hemos llegado a las 26 cámaras que van a tener supervigilancia 24/7 durante el tiempo que duren las fondas y las festividades".

A este dispositivo se sumarán los equipos municipales de fiscalización e inspectores, quienes trabajarán junto a los 100 funcionarios de Carabineros desplegados en el sector. Cabe hacer presente que la intervención de estos equipos no se limitará sólo al recinto que albergará las fondas, sino que también contempla otros puntos de la ciudad.

Por ello, la jefa comunal recalcó que "para mí como Alcaldesa es importante que las personas nos ayuden también a cuidar la ciudad, así que obviamente siempre están las mismas recomendaciones: prefieran el transporte público, se han dispuesto ciertos inyectores que van a salir desde la parte donde está el Roma, que van a ser las micros que van a poder tomar".

Es importante destacar que la comuna también contempla la realización de la Fogata del Pescador, actividad para la cual se recomendó utilizar el transporte público. No obstante, quienes opten por trasladarse en vehículos particulares, podrán utilizar los estacionamientos ubicados desde avenida El Parque hacia el sector de Las Torpederas.

AMPLIA OFERTA

Vale hacer presente que el Parque Alejo Barrios contará durante estas Fiestas Patrias con 32 ramadas, además de 45 stands de entretenciones típicas, 18 foodtrucks, 16 puestos de degustaciones y un parque mecánico. La entrada al recinto será gratuita.

Desde el Sindicato de las Fondas y Ramadas de la Quinta Región, su presidente, Luis Carrizo, comentó que "nosotros estamos completamente preparados este año para poder trabajar y gracias a la cooperación de las autoridades de Valparaíso, de la alcaldesa, el delegado presidencial y Carabineros de Chile".

El dirigente también invitó a porteños y visitantes de otras ciudades y regiones del país a que "vengan porque dentro del parque contamos con una súper seguridad".

No obstante, planteó que el foco de preocupación de los emprendedores radica en la conectividad de la avenida Altamirano: "Creo que después del término de las ramadas va a haber mucho tránsito de infantería, entonces le he pedido a la general (Patricia Vásquez) para que pusiera seguridad en lo que es la Av. Altamirano".

Así, el llamado de autoridades y organizadores apunta a que quienes concurran al parque Alejo Barrios lo hagan considerando las dificultades de acceso por avenida Altamirano, privilegiando el transporte público y adoptando medidas de autocuidado, en una celebración que contará con un amplio despliegue policial, municipal y de distintos servicios públicos para prevenir incidentes durante las fiestas.

PURANOTICIA