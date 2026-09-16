Limache alista la celebración gratuita más grande de la región con un fuerte refuerzo de seguridad para Fiestas Patrias

La comuna de Limache se prepara para recibir las Fiestas Patrias con una extensa parrilla de actividades orientadas a toda la familia. El evento, que se desarrollará en el estadio Miguel Ángel Navarrete Candia, promete posicionarse como la celebración gratuita más multitudinaria de la región de Valparaíso.

El administrador municipal de Limache, José Ramón Barrientos, conversó con Puranoticia.cl y destacó el carácter inclusivo y masivo de los festejos: "Nosotros estamos esperando y queremos ser la fiesta más grande de la región, y además es la fiesta gratuita más grande de la región".

FLUJO DE PÚBLICO

Para responder al alto flujo de visitantes sin colapsar el recinto, la organización contempla un recambio paulatino de asistentes a lo largo de cada jornada. Respecto a la convocatoria, Barrientos detalló que "más o menos nosotros esperamos que durante el día tengamos aproximadamente en forma rotativa a las 40 mil personas".

El espectáculo principal comenzará diariamente a las 19:00 horas e incluirá presentaciones de reconocidas agrupaciones:

17 de septiembre: Inauguración a las 13:00 horas y presentación estelar de Garras de Amor en la tarde.

Inauguración a las 13:00 horas y presentación estelar de en la tarde. 18 de septiembre: Actuación de la Sonora Barón y el grupo folclórico Los 4 Vientos .

Actuación de la y el grupo folclórico . 19 de septiembre: Show de La Gran Sonora de Valparaíso y el grupo Supermercado .

Show de y el grupo . 20 de septiembre: Cierre de los festejos a cargo de La Combo Tortuga.

Además de la parrilla musical, el recinto contará con cocinerías, ramadas, patio cervecero, ferias de emprendedores, lotería, juegos criollos y mecánicos, junto con presentaciones de la agrupación folclórica local AFOLI y shows infantiles durante el día.

ACCESOS Y SEGURIDAD

Para garantizar un tránsito fluido y evitar congestiones en los accesos al estadio, el municipio coordinó zonas habilitadas de aparcamiento en los alrededores, como la costanera y sectores cercanos a la calle Echaurren y Colón. Se recomienda a quienes provengan de Viña del Mar o Quillota utilizar las vías alternativas dispuestas para acceder de forma expedita.

En cuanto al resguardo de los asistentes, la administración dispuso un despliegue operativo especial. Sobre el plan de resguardo, Barrientos enfatizó: "Van a haber 130 guardias de las noches. Durante el día, más seguridad pública, municipal, que va a estar 24/7 operativa en el sector del estadio, coordinación con carabineros, coordinación con el equipo de emergencia".

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