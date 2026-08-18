Valparaíso se prepara para seis días de jazz gratuito con conciertos, clases magistrales y actividades en distintos espacios de la ciudad

En la escuela básica Eleuterio Ramírez, ubicada en el cerro Rocuant, se llevó a cabo el lanzamiento de la programación del XI Festival Internacional de Jazz de Valparaíso, instancia donde estudiantes, docentes, equipos educativos y toda la comunidad escolar participaron de un concierto mediado junto a La Puerto Orquesta Sexteto de Jazz.

En la actividad se indicó que el objetivo es acercar la cultura a las comunidades educativas y fortalecer el acceso a las experiencias artísticas como un derecho de niños y adolescentes, iniciativa que continuará con mediaciones en el Liceo Pedro Montt y el Liceo Eduardo de la Barra, fortaleciendo el vínculo entre música, educación y territorio.

Durante seis días, calles, plazas, establecimientos educacionales, teatros y espacios culturales serán escenario de una programación gratuita que reunirá a artistas nacionales e internacionales con vecinos, estudiantes, familias y visitantes. El programa contempla conciertos, intervenciones urbanas, clases magistrales, cine, encuentros de formación, jam sessions y actividades para toda la comunidad.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que “queremos que durante estos seis días el jazz se viva en cada rincón de Valparaíso. Este festival es una invitación a encontrarnos en el espacio público, fortaleciendo el derecho a la cultura como una experiencia compartida. Como Ciudad Creativa de la Música UNESCO, seguimos impulsando una programación gratuita y de calidad que pone en valor nuestra historia musical y proyecta a Valparaíso como un referente cultural abierto al mundo”.

Entre los artistas invitados destacan Panteras Negras, de Salvador de Bahía, Brasil; La Brígida Orquesta Instrumental, Antonio Monasterio Ensamble, Mapocho Orquesta, Fabiola Campos Cuarteto, Luz Cuadros Sexteto y diversas agrupaciones de la escena local y nacional. La programación incluye intervenciones musicales en distintos puntos de la ciudad, el estreno del documental «¿Quién pronunciará por última vez mi nombre?», dedicado al músico porteño Carmelo Bustos, un conversatorio sobre su legado y clases magistrales abiertas.

Los principales conciertos se realizarán en el Teatro Municipal de Valparaíso, con una jornada inaugural a cargo de Mapocho Orquesta, Fabiola Campos Cuarteto y Luz Cuadros Sexteto, mientras que el viernes 21 se presentarán La Brígida Orquesta Instrumental, Big Band Concepción y Panteras Negras. Las noches de jam en Bar La Morada y Estrella Negra Club de Jazz ampliarán el encuentro entre músicos, músicas y público.

El festival culminará el sábado 22 de agosto con Terrazas a la Calle, en la subida Cumming, una gran jornada de encuentro ciudadano que reunirá a 11 locales del barrio, quienes ofrecerán lo mejor de su propuesta culinaria, junto a las presentaciones de Big Band Puerto San Antonio, Antonio Monasterio Ensamble y Titae Jazz Combo. La iniciativa busca poner en valor el comercio local y recuperar el espacio público a través de la música, la oferta de los locales y la participación de la comunidad.

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